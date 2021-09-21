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首屆「華盛頓杯」手機攝影賽 10/15起徵件

馬州訊

響應大華府手機攝影愛好者的創作熱情，大華府東北同鄉會、大華府美京華人活動中心攝影社，將聯手舉辦首屆「華盛頓杯」手機攝影大賽，主題「印象華府」，希望參賽者分享在華府的點滴故事，講述本地的昨天、今天與未來。

此次大賽的五名評委來自中國、美國和加拿大，都是業內名家，比賽收件從10月15日至11月8日，作品需按要求通過大賽官網(www.gwmpa.org)投遞，徵稿內容為表現大華府及周邊地區的自然風光、城市面貌和人文景觀；作品分為風光、人文、藝術三類，每類別將評出一等獎一名、二等獎兩名、三等獎三名和優秀獎若干名；每人最多可有四幅作品參賽，類別不限，但同一作品不可參賽兩個類別。

作品必須是由手機拍攝的本人原創作品，彩色、黑白不限，不可加水印、簽名和邊框，作者需保留原始文件和完整照片信息，必要時獲獎者需提供原始文件以示證明；作品拍攝地點必須在大華府(包括華盛頓特區、維吉尼亞州和馬州近郊)；拍攝時間不限，作品提交應為JPEG格式、文件不超過5MB；作者須同意並授權組委會使用其做宣傳及展示使用；大賽組委會成員不得參與比賽。有興趣贊助可聯繫徐江：240-805-8095。

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