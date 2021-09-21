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馬州洛市連環車禍 捷運巴士撞私家車6傷

記者羅曉媛／馬州報導
馬州蒙郡洛克維爾市(Rockville)19日發生連環車禍，一輛捷運巴士(Metrobus)失控後撞上一輛私家車，繼而引發連環車禍。(蒙郡消防局提供)
馬州蒙郡洛克維爾市(Rockville)19日發生連環車禍，一輛捷運巴士(Metrobus)失控後撞上一輛私家車，繼而引發連環車禍。(蒙郡消防局提供)

馬州蒙郡洛克維爾市(Rockville)19日發生連環車禍，一輛捷運巴士(Metrobus)失控後撞上一輛私家車，繼而引發連環車禍，事發時捷運巴士並無乘客，但還是導致包括司機和一名孩童在內的六人受傷，其中一人傷勢嚴重。

蒙郡警方說，19日中午12時20分左右，一輛在Route 355(Rockville Pike)朝南行駛的捷運巴士突然失控，轉到Congressional Lane上，撞向一輛本田Passport廂型車的車前蓋和駕駛座，並導致另外兩輛車也相繼撞上。

蒙郡消防急救局表示，消防人員營救了六名傷者，其中一人傷勢嚴重、危及生命，其他三人受外傷也已就醫，還有兩人拒絕就醫。

馬州蒙郡洛克維爾市(Rockville)19日發生連環車禍，一輛捷運巴士(Met...
馬州蒙郡洛克維爾市(Rockville)19日發生連環車禍，一輛捷運巴士(Metrobus)失控後撞上一輛私家車，繼而引發連環車禍。(蒙郡消防局提供)

事發時巴士上沒有乘客，正負責紅線地鐵的接駁服務(shuttle service)；蒙郡警局公共關係主任席艾拉‧高夫(Shiera Goff)說，發生了某件事，導致巴士司機轉彎並失控。

該車禍曾導致洛克維爾市車流較多的Route 355和Congressional Lane關閉數小時，蒙郡撞車重建小組正調查事故原因以及巴士為何突然轉向，目前無人因此被控罪。

捷運局事後發聲明說，六名傷者中也包括巴士司機，其傷勢並未危及生命。

捷運 車禍 地鐵

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