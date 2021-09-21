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北維勞登郡公校 隔離天數從14天減至10天

記者羅曉媛／華盛頓報導

維州勞登郡(Loudoun)公校系統宣布針對疑似接觸過新冠病毒的學生隔離政策，從原先的居家隔離(quarantine)14天減少到10天，原因是該公校系統實體復課後染疫的學生人數極少。

勞登郡公校學區總監齊格勒(Scott A. Ziegler)表示，鑑於勞登郡公校系統的確診學生人數極少，再結合維州衛生廳的防疫指南允許K-12年級的學校縮短隔離時間，以維持學校出勤率，該公校系統決定修改隔離時間到10天。

勞登郡公校系統現有的隔離政策包括兩方面：隔離並遠離人群(isolation)和居家隔離(quarantine)；對於確診或有新冠症狀的人，需隔離並遠離人群10天，對於接觸過確診者的密切接觸者，需居家隔離10天。

新隔離政策也允許目前正在家隔離的學生在第11天返校上課，而完全接種的學生，若沒有新冠相關的症狀，就不需要隔離。

齊格勒說，對很多家庭而言，無論從經濟角度還是心理健康角度，隔離14天都很困難，尤其是幼兒園到六年級的學生，他們還不符合接種新冠疫苗的資格。

自8月26日開始秋季學期實體復課以來，勞登郡公校有59名學生感染新冠病毒，259人曾密切接觸染疫者並進行隔離；按照勞登郡公校8萬2000人的學生總數計算，確診學生占0.07%，曾接觸病毒的學生占0.32%。

齊格勒表示，未來校方還將考慮把隔離時間縮短到七天，但需在隔離五天之後，提供新冠檢測的陰性結果證明。

公校 維州 檢測

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