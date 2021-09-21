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華府公私校教職員 11月1日前須打疫苗

記者羅曉媛／華盛頓報導

華府市長包瑟(Muriel Bowser)20日表示，從11月1日開始，華府所有公、私立學校的教職員必須接種新冠疫苗，不得用定期做檢測取代，此規定也適用於托兒所員工、校車司機、安保人員和教練；此外，12歲及以上的學生運動員，須在11月1日之前接種新冠疫苗。

強制疫苗新令適用於在華府公立學校、公立特許學校、私立學校、教區學校(Parochial school)，以及由華府衛生局管轄的托兒所機構的所有雇員、合約工(contractors)、實習生，以及在現場辦公的義工。

新規適用對象，包括教師、助教、代課教師、學前和課後項目教師、諮詢顧問(guidance counselors)、校長、教練、裁判、圖書管理員、技術人員、校車司機、社工、特殊教育學生助理、食堂保潔員工、長年出入學校的義工等。

早前華府要求公校教職員接種新冠疫苗，或每周做檢測，公校系統並配合每周抽檢10%的學生，但此舉未打消社區疑慮，市議會上月呼籲包瑟取消「每周做檢測」的選項，同時也不斷有學生因接觸了確診者被隔離，華府公校系統現有1400名學生在隔離，許多家長因此要求華府公校開網課，但市府表示要優先推廣實體教育。

包瑟說，「我們都知道打疫苗是減緩病毒傳播、保護尚不符合接種資格學童的最有效辦法，新規不提供其他選項，藉此為目前已實施的強勢防疫措施再添一層保護，以便學校繼續重開、托兒所安全。」

她並表示，學校體育活動也是高傳染活動，要求運動員接種不僅能確保他們的安全，也能保障他們能繼續在學校上課、參加在學校舉辦的其他課餘活動。

對於疫苗新規，華盛頓教師工會(Washington Teachers Union)表示，市府應先和教師工會協商，為那些出於合理宗教或醫療原因不能打疫苗的教職員，提供豁免方案。

疫苗 華府 公校

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