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明年起 費郡每個塑膠袋徵稅5分

記者張筠／維州報導
維州費郡明年起將對塑料袋收費。(記者羅曉媛/攝影)
維州費郡明年起將對塑料袋收費。(記者羅曉媛/攝影)

維州華人聚居的費郡(Fairfax)近日通過新規，將從明年1月1日起對一次性塑膠袋徵收5分錢(0.05元)的稅費，此稅將在消費者結帳時收取，藉此限制塑膠袋用量，達到環保目的；費郡是維州第二個通過塑膠袋稅的郡市。

費郡監事會(Board of Supervisors)本周通過塑膠袋稅，監事會成員沃金蕭(James Walkinshaw)說，費郡公園、湖泊等公共場所出現最多的就是廢棄塑膠袋，該稅旨在控制一次性塑膠袋的用量；根據環保組織「維州清潔水道」(Clean Virginia Waterways)的報告，一次性塑膠袋是維州水域出現最多的垃圾，嚴重污染水質、破壞生態平衡。

該新規將從2022年1月1日起生效，每個塑膠袋徵稅5分錢，費用將在消費結帳時計算，其中2分將作為零售商的收入，但從2023年1月1日起，將改為1分為商家收入，另外4分為費郡政府收入；費郡表示，這部分稅收將用於環境保護、減少浪費，以及提高社區環保意識的教育計畫等。

該規定也列舉部分免稅的塑膠袋，包括用於包裝生鮮肉類、農產品、冰淇淋、散裝食品或易腐爛食品的塑膠袋，用於收納乾洗衣物或處方藥的袋子，用於打包垃圾、寵物垃圾或庭院垃圾的袋子。

費郡是維州第二個對塑膠袋徵稅的地區，Roanoke郡今年稍早已通過相似規定，而亞歷山卓市(Alexandria)目前也在考慮執行該規定，馬州和華府早前已對塑膠袋收費。

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