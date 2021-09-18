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馬里蘭動物園 將為動物打新冠疫苗

記者羅曉媛／馬州報導

巴爾的摩的馬里蘭動物園(Maryland Zoo)本周表示，計畫在今秋給園內的黑猩猩、北美洲水獺、遠東豹、獵豹、獅子、山貓、狐猴(lemurs)、美洲獾等30多隻動物，施打動物用的新冠疫苗

疫情至今，該動物園沒有任何動物確診過新冠，但園方動物健康主任艾倫‧布朗森(Ellen Bronson)表示，接種新冠疫苗將給動物多一層保護。

寵物和家畜用藥製藥商碩騰(Zoetis)向全美27個州的70家動物園、動物保護區贈送了1萬1000多劑疫苗，可用於100種哺乳動物；馬里蘭動物園也是其一，屆時將先給更易感染新冠病毒的動物施打，例如大猿類(great apes)和大型貓科動物。

碩騰總部位於新澤西州帕西波尼(Parsippany)，此前是跨國製藥公司輝瑞(Pfizer)的子公司，之後成為一家獨立公司。

布朗森說，這些動物有很多已接受健康護理的培訓，即牠們願意配合獸醫和醫護團隊給牠們打疫苗，有些動物甚至可以在清醒的時候允許抽血或做超音波，培訓動物可避免對牠們使用麻醉劑。

動物接種新冠疫苗也需間隔數周施打兩劑；布朗森說，接種後，園方將密切留意是否有任何副作用，

聯邦疾病防治中心指出，新冠病毒可以感染哺乳類動物，此前全美也有多個動物園傳出動物確診的病例；專家表示，動物感染新冠病毒，通常是因為和有新冠的人類有過密切接觸。

而最令專家擔憂的動物包括猩猩(orangutans)、大猩猩(gorillas)、黑猩猩，如果牠們染上新冠，很容易衍伸出影響到人類的疾病，而且即便是簡單的感冒，對牠們也可能致命。

今年夏天，加州屋崙動物園(Oakland Zoo)給園內的老虎、美洲獅(mountain lions)、雪貂(ferrets)和熊接種了碩騰的動物疫苗；加州聖地牙哥動物園也在幾隻大猩猩確診後，使用了碩騰提供的試驗性疫苗。

動物園 疫苗 加州

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