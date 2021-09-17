華府國家動物園 9貓科動物確診新冠

華府國家動物園的六隻非洲獅、兩隻東北虎和一隻蘇門答臘虎感染新冠，正接受治療。(華府國家動物園提供)

華府國家動物園 (Smithsonian National Zoo)17日表示，初步檢測 報告顯示園內有六隻非洲獅、兩隻東北虎和一隻蘇門答臘虎感染新冠，雖仍在等待最終檢測結果，但園方很確信這些大型貓科動物已感染，正對牠們採取治療；園方尚不知這些動物如何染疫，但目前沒有公眾或其他動物因此感染。

國家動物園說，動物管理員在上周末發現部分獅子和老虎食慾變低，還有咳嗽、打噴嚏、流鼻涕、無精打采等症狀，園方採集動物糞便樣本後送檢，結果為「推定陽性」(presumptive positive)，但糞便樣本需二次檢測才能確認陽性結果，最終結果預計下周初出爐。

動物園發言人帕梅拉‧貝克曼森(Pamela Baker-Masson)表示，園方目前很確信，這幾隻動物就是感染了新冠病毒，由於牠們是群居動物，目前並未隔離感染的動物。

她說，「比起確診的獅子，確診的老虎受影響較小，症狀較少，也因症狀不同，園方正密切留意所有動物的狀況。」

動物園重申，員工、動物及訪客的安全和健康是首要工作，現有的新冠防疫措施包括對幕後動物區域限制人流進出，要求使用個人防護裝備、員工自檢等，且均在嚴格執行。

確診的九隻動物正服用抗炎和止吐(anti-nausea)藥，也接受抗生素治療繼發性細菌肺炎(secondary bacterial pneumonia)；動物園還說，由寵物和家畜用藥製藥商碩騰(Zoetis)研發的針對動物的新冠疫苗 ，數月後若出爐，將先給部分動物施打。

碩騰的動物新冠疫苗已給全美的動物園、動物保護區提供超過1萬1000劑，該疫苗的授權使用是基於個例(case-by-case)，由聯邦農業部和州獸醫批准。