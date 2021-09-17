馬州翁死家中數月 警上門尋人 兒撒謊阻攔

51歲的小豪威斯面臨無視病人並致其死亡或嚴重身體傷害的控罪，現收押在監獄。(蒙郡州檢察官辦公室)

馬州75歲的男屋主豪威斯(Gary W. Howes)身體狀況欠佳，醫生和親友自去年底就再沒見過他，警方上周應家人要求，懷揣著擔心和疑慮，走進這座位於蒙郡Onley的民宅，沒想到一開門就聞到撲面而來的刺鼻屍腐味，隨後在臥室文件櫃下方，發現了豪威斯已開始腐爛的遺體。

警方判斷，屋主至少已死亡數月，而早前一直聲稱照顧他的兒子小豪威斯(Gary D. Howes)，在警方上門時，卻說父親去外地造訪老友。

51歲的小豪威斯現收押在監獄，並面臨「無視病人(a vulnerable adult)並導致其死亡或嚴重身體傷害」的控罪，保釋金1萬元；警方表示，根據豪威斯屍腐的情況，初步判斷可能至少死亡數月，但確切時間和致死原因還待屍檢結果。

法庭文件顯示，警方在6日接到豪威斯家人的報案電話，要求上門查看情況(welfare check)，報案者稱之前通過打電話和豪威斯頻繁聯繫，直到他家的座機和手機號停止服務，家人曾上門查看，但房子的另一住戶，即小豪威斯不是裝作沒聽見敲門，就是拒絕讓他們進門，該報案者稱，自己最後一次見到豪威斯是去年10月。

家人說豪威斯患有糖尿病、高血壓 、心臟病，需要助步器(walker)行走，一直是小豪威斯負責帶父親去看醫生、幫他拿藥、置辦日用品，但除了小豪威斯，家人和醫生至少在去年12月之後，就再沒見過豪威斯。

警方到達現場後，小豪威斯關上大門不讓對方進屋，並說父親到西維吉尼亞州 造訪老友了，但警方之後證實，該老友已在五年前去世。

警方經調查還發現，小豪威斯經常在Olney的一家骨董店打發時間，並曾告訴店員，他父親已過世；他還假裝是骨董店的保安，給不同人送了很多東西，其中也包括武器；鑑於他的反常行為，骨董店叫他別再來。

警方在9月9日拿著搜查令才得以進屋，但當天小豪威斯還批評警方「浪費寶貴的公共資源」，且提到其父親很快就會從西維州 回來。

「上帝啊，太可怕了。」豪威斯多年的鄰居格雷格(Eddie Gregg)說，豪威斯退休前，在蒙郡公車Ride-On擔任駕駛員教練，兩人相識近40年，常在格雷格的車庫聊天，「我還記得幾年前豪威斯時不時就抱著桃子和蘋果在社區分享。」

他說，豪威斯的一大愛好就是到西維州的查爾斯鎮賭馬，「他很喜歡馬，他是個好人，且堅持真我。」