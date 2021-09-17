華府地鐵安委會：維護作業存12項安全漏洞

華盛頓地鐵安全委員會發布最新審計報告，發現地鐵維護作業存在安全漏洞。(記者羅曉媛╱攝影)

華盛頓地鐵 安全委員會(Washington Metrorail Safety Commission)本周發布最新審計報告指出，地鐵列車廂的維護作業存在12項安全問題，技師、工程師和技工維護時，也未系統記錄或遵守安全規程，導致車廂脫節等安全事故，該委員會要求華府捷運 局在30天內提交修正方案。

華盛頓地鐵安全委員會由國會設立，旨在監督華府捷運局的安全狀況，此次最新報告有44頁，分析了捷運局對列車廂的維護，也查看了被無限期暫停使用的6000系列列車，以及捷運局從檢查、維護到工程管理的過程，如何培訓員工使用列車等。

報告發現的最嚴重問題源於捷運局對6000系列列車的徹底檢修和修復，該系列是捷運局的第六代列車，近20年前生產，去年底停用翻修。

但報告指，捷運局在翻修時，給部分列車使用了不匹配的零部件，還有部分列車用於連接車廂的連接器未妥當安裝，導致去年10月和11月紅線列車的車廂兩次脫節，進而延誤嚴重。

報告說，捷運局在檢修6000系列車時未遵守安全認證程序，去年11月列車脫節事故之後，6000系列的184輛列車均停運，原因是多輛列車有零部件鬆動、斷開的問題，這占捷運局列車總數的15%。

這是該委員會今年發布的第五次審計報告，此時也正值捷運局賣力提升因疫情降低的乘客數，不過上周的勞工節周，華府地鐵的乘客數低得反常，約為疫情前的30%。

捷運局發言人傑尼塔(Ian Jannetta)表示，捷運局正查看並評估審計報告的結果，將繼續改進作業，加強捷運系統安全。