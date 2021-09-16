周六集會聲援國會暴亂被告 華府加強安保

應對周六的「為J6伸張正義」，國會山莊外已架起圍欄。美聯社

「為J6伸張正義」(Justice for J6)集會將於本周六(18日)在國會山莊西草坪舉行，組織方稱此行目的是聲援在1月6日國會暴亂中遭受不公對待的參與人員，但有今年1月的前車之鑑，華府 對此嚴陣以待，國會山莊附近15日已連夜架起圍欄，國會警方也提前向國防部請示，若9月18日事態升級，將要求國民兵介入支援，華府市警也將封鎖部分路段。

集會組織方「Look Ahead America」的負責人是前總統川普的競選員工布拉納德(Matt Braynard)，他表示，此次和平集會預計700多人參加，旨在讓愛國者有機會教育他們的議員，告訴他們該如何使用影響力(power)，組織方並起草可供州議會通過的決議案，由此告知參眾議員 應反對獨裁、非人道地對待1月6日國會暴亂的政治犯(political prisoners)，他們是被司法部和聯邦調查局針對了。

7月新上任的國會警察 局長曼傑(J. Thomas Manger)說，「我們要保護每個人和平抗議的憲法第一修正案權利，但我也敦促任何打算製造麻煩的人待在家，我們將嚴肅執法，對暴力零容忍。」

18日上午5時至晚11時59分，以下路段封鎖：

從Constitution Avenue NW到Independence Avenue, SW的3rd Street NW

從Constitution Avenue NW到3rd Street NW的Pennsylvania Avenue NW

從4th Street SW到3rd Street NW的Madison Drive NW

從4th Street SW到3rd Street SW的Jefferson Drive SW

從Independence Avenue SW到3rd Street SW的Maryland Avenue SW

其他詳情：bit.ly/3hExFho。