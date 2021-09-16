我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

父死家中數月 馬州男撒謊阻警方進屋 指浪費公共資源

記者羅曉媛／馬州報導
51歲的小豪威斯面臨無視病人並致其死亡或嚴重身體傷害的控罪，現收押在監獄。(蒙郡州檢察官辦公室)
51歲的小豪威斯面臨無視病人並致其死亡或嚴重身體傷害的控罪，現收押在監獄。(蒙郡州檢察官辦公室)

馬州警方上周是懷揣著擔心和疑慮，走進這座位於蒙郡Onley的民宅：75歲的男屋主豪威斯(Gary W. Howes)身體狀況欠佳，醫生和親友自去年底就再沒見過他，這次警方應家人要求上門查看，開門即是撲面而來的刺鼻屍腐味，隨後還在臥室的文件櫃下方，發現了豪威斯已在腐爛的遺體；警方判斷，他至少已死亡數月，而早前一直表明有照顧他的兒子小豪威斯(Gary D. Howes)，卻對警方說父親去外地造訪老友。

51歲的小豪威斯現面臨「無視病人(a vulnerable adult)並導致其死亡或嚴重身體傷害」的控罪，收押在監獄，保釋金一萬元；警方表示，根據豪威斯屍腐的情況，初步判斷可能至少死亡數月，但確切時間和致死原因還待屍檢結果。

法庭文件顯示，警方在9月6日接到豪威斯家人的報案電話，要求上門查看情況(welfare check)，報案者稱之前通過打電話和豪威斯頻繁聯繫，直到他家的座機和手機號停止服務，家人曾上門查看，但房子的另一住戶，即小豪威斯要麼裝作沒聽見敲門，要麼就不讓他們進門，該報案者稱，自己最後一次見到豪威斯是去年10月。

家人說豪威斯患有糖尿病、高血壓、心臟病，需要助步器(walker)行走，一直是小豪威斯負責帶父親去看醫生、幫他拿藥、置辦日用品，但除了小豪威斯，家人和醫生至少在去年12月之後，就再沒見過豪威斯。

警方到達現場後，小豪威斯關上大門不讓對方進屋，並說父親到西維吉尼亞州造訪老友了，但警方之後證實，該老友已在五年前去世。

警方經調查還發現，小豪威斯經常在Olney的一家古董店打發時間，並曾告訴店員，他父親已過世；他還假裝是古董店的保安，給不同人送了很多東西，其中也包括武器；鑑於他的反常行為，古董店叫他別再來。

警方在9月9日拿著搜查令才得以進屋，但當天小豪威斯還說他們是在「浪費寶貴的公共資源」，父親很快就會從西維州回來。

「上帝啊，太可怕了。」豪威斯多年的鄰居格雷格(Eddie Gregg)說，豪威斯退休前，在蒙郡公車Ride-On做駕駛員教練，兩人相識近40年，常在格雷格的車庫聊天，「我還記得幾年前豪威斯經常抱著桃子和蘋果在社區分享。」

他說，豪威斯的一大愛好就是到西維州的查爾斯鎮賭馬，「他很喜歡馬，他是個好人，會堅持自我。」

西維吉尼亞州 維州 高血壓

上一則

地鐵站毆打辱罵亞裔 FBI公布嫌犯照：應為仇亞犯罪

下一則

疫情期瘋彩票 伊州樂透大賣 銷售額史上新高

延伸閱讀

新冠疫苗假消息充斥社媒 馬州衛生廳闢謠

新冠疫苗假消息充斥社媒 馬州衛生廳闢謠
育兒資源缺乏 馬州職場婦女流失嚴重

育兒資源缺乏 馬州職場婦女流失嚴重
疫情對女性有何影響？馬州婦委會問卷30日截止

疫情對女性有何影響？馬州婦委會問卷30日截止
馬州僑界餐會 迎童振源到訪

馬州僑界餐會 迎童振源到訪

馬州助商家復甦 2500萬元開放申請

馬州助商家復甦 2500萬元開放申請

熱門新聞

凱莉庫克(Kelly Cook)的母親Karra Harwood為女兒在Go Fund Me網站募款，目前已募得20551美元。取自Go Fund Me網站/Karra Harwood提供

被反疫苗母親傳染新冠 4歲女童病故 弟妹接連中招

2021-09-13 18:39
乾涸的德州西部一萬年前曾經有過一個綠州，近日奇蹟般出現綠洲現象。(KHOU畫面截圖)

消失一萬年前綠洲 驚喜再現德州沙漠

2021-09-10 18:22
受疫情反彈影響，包括西南航空在內，近日機票預定與價格均出現下跌情形。(特派員黃惠玲／攝影)

「疫」外便宜 相同班機起降 來回機票跌逾6成

2021-09-10 10:48
COVID-19疫苗補強針如一切順利，預計從9月底開始施打。 （美聯社）

補強針非一勞永逸 華裔藥劑學博士釋疑

2021-09-13 11:35
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00
德州休士頓一家七口全染新冠。（FOX）

學校隔板比紙還薄 幼童帶病毒回家 7口全中招

2021-09-10 17:56

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴