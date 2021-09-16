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新冠疫苗假消息充斥社媒 馬州衛生廳闢謠

記者羅曉媛／馬州報導
馬州衛生廳啟動針對新冠疫苗假消息的社交媒體闢謠行動。(GoVax Maryland)
馬州衛生廳啟動針對新冠疫苗假消息的社交媒體闢謠行動。(GoVax Maryland)

新冠疫情反撲之際，妖魔化新冠疫苗的謠言也在社交媒體瘋傳，導致許多人對疫苗仍存疑、不敢接種，為解公眾疑惑、破除針對疫苗的錯誤迷思，馬州衛生廳本周啟動社交媒體闢謠行動，每天在官方推特發布有關新冠疫苗的事實文章和消息，並在線上舉辦專家答疑講座，希望從多方面幫助人們認清事實，減少對疫苗的恐懼。

社交媒體上呼籲別去打疫苗的表情包層出不窮，近期還有聲稱疫苗危害非裔的帖子廣泛流傳；馬州衛生廳副廳長陳瑾琳(Jinlene Chan，音譯)表示，人們每天被與新冠疫情、新冠疫苗相關的信息轟炸，很難分辨哪些消息可信、哪些不可信。

馬州衛生廳的新行動專注透過社交媒體傳遞來源可靠的真實信息，包括每天在「GoVax Maryland」推特帳號發布疫苗相關文章，引述醫療專家、科研等可靠來源，為公眾闢謠；同時也將定期舉辦線上講座「Asking Expert」，由衛生醫療領域專家為公眾解惑。

首輪闢謠對象是在網上流傳已久的幾個主要謠言：新冠疫苗含有芯片、新冠疫苗致人不孕不育、新冠疫苗改變基因、打疫苗會讓人染疫、疫苗內含活性病毒，這些均為不實的錯誤消息。

陳瑾琳說，此次行動旨在幫助公眾掃清干擾信息，進而關注事實，「我們也希望人們可以自己去做研究，但必須確保查看的來源可靠。」她提醒，臉書、Instagram或推特的無來源消息，都不是可靠的科學證據。

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