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華府國際佛光會 募日用物資助弱勢22日截止

馬州訊

許多人仍因疫情生活困難，華府國際佛光會再度發起「秋季救濟活動」，在9月22日(周三)下午5時之前接受日用物資捐贈，物品將捐給接受蒙郡遊民聯盟(MCCH)幫助且將搬離避難所的遊民和失業戶。

此次主要募集「臥室和浴室」物資，包括Queen尺寸的床單組(Queen sheet set)、Queen尺寸的毯子(Queen blanket)、枕頭、浴巾(兩條一包組，Bath towel)、洗臉布(兩條一包組，Wash cloth)、鬧鐘、洗衣籃(Hamper or Laundry basket)、浴室腳墊(Bath mat)、落地燈、檯燈、浴室簾子和掛鈎、衣架，其他物品暫不接收，MCCH要求所有物品全新，勿捐贈用過的物品。

捐贈物品需在9月22日下午5時之前送到佛光緣，若不便外出，可網購並寄到BLIA, DC 328 Main Street, #2nd Floor Gaithersburg, MD 20878；有疑問可聯繫華府佛光緣：240-243-6955，佛光緣開放時間為每周二至周日上午10時至下午5時。

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