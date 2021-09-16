經歷車禍 維州男子投入推動零死亡願景

多爾若干年前曾在自家附近被車撞，他將個人經歷化為動力，配合市府推動「零死亡願景」，致力提升行人和自行車者安全。（AFSS提供）

多年前曾被車撞傷的維州 亞歷山卓市(Alexandria)男子多爾(Mike Doyle)，為降低行人死亡率並幫助受害者走出創傷，將慘痛經歷化為成立道路安全組織的動力，配合市府推動「零死亡願景」(Vision Zero)，收集民眾險些被車撞的意外事件，藉此改善道路狀況，提升行人和自行車者的安全。

維州包括亞歷山卓市在內的許多地區都參與「零死亡願景」，計畫在2028年達到道路死亡清零的目標，但根據州長公路安全協會(Governors Highway Safety Association)的最新報告，全美2019年至2020年的道路死亡增長了21%，這也是1970年代中期以來的最大增幅，亞歷山卓市和維州許多郡市均有相似趨勢。

數據顯示，維州最危險的三條道路，包括亞馬遜第二總部附近的阿靈頓郡(Arlington)U.S. 1號公路、維農山莊(Mount Vernon)附近的Richmond高速公路、以及亞歷山卓市老城區(Old Town)的King街。

多爾表示，若車速從每小時20哩升至40哩，行人被撞死的概率將從十分之一升至十分之九。（記者張筠／攝影）

多爾2016年曾在老城區自家附近被車撞，經歷生死瞬間，他因此成立了「亞歷山卓道路安全家庭」(AFSS)，扶持車禍 受害者，提供法務、救護資源和應急保護等資訊，並向民眾收集信息，統計較常發生車禍的街道和路口，發布調查來採訪受傷民眾及險些被撞(nearly-miss)民眾的經歷(https://bit.ly/3hxPRt1)，建立互動網站，讓民眾了解各社區的道路狀況。

AFSS也整理民眾反饋，完善道路標誌，降低行人和自行車者被撞的機率；多爾表示，車輛超速是導致道路死亡的主要原因，被時速20哩的車輛撞到，有十分之一的人會死亡，但若車速提升至每小時40哩，則有十分之九的人死亡，「這也解釋了疫情 期間雖然車輛減少，但道路死亡卻增加的原因，因超速問題明顯，道路危險性大大提升。」