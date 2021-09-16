阿富汗6童維州染麻疹 衛生廳籲防範

維州 衛生廳本周表示，有六名途經維州的阿富汗 兒童得了麻疹(measles)，但鑑於維州超過九成人口都打了麻疹疫苗 ，因此引發大面積傳染的風險較低；州衛生官員正與可能接觸到確診者的居民聯繫，並提醒疑似接觸者諮詢醫生，截至目前並未發現有社區傳播。

州衛生廳早前已發布疑似接觸病毒的幾個地點，包括北維州杜勒斯(Dulles)國際機場的國際抵達大樓和出票的主航站樓，以及StoneSprings醫療中心、Inova L.J. Murphy兒童醫院、Inova費郡醫院，以及杜勒斯會展中心(Dulles Expo Center)和杜勒斯機場附近的Crowne Plaza Dulles Airport酒店；詳細地點和時間可參考官網：bit.ly/3hDln8V。

杜勒斯機場每天最多有5000名阿富汗難民經過，是處理阿富汗難民人數最多的美國入境點，之後再分別到全美各地尋求社區落腳。

因有兒童得了麻疹，重新安置難民的航班上周已經暫停，聯邦政府考慮讓難民在海外中轉點登機前，先接種麻疹疫苗。

Inova兒童醫院的兒科主任辛西婭‧吉布森(Cynthia Gibson)表示，在該醫院確診的一名阿富汗兒童，之前可能已讓其他人接觸了麻疹病毒。

不過她說，費郡衛生局已通知了出院的病人和醫院的病患，目前尚未發現被該兒童傳染的病例。

吉布森說，麻疹社區傳染的風險極低，因爲北維州麻疹疫苗接種率極高，而且確診者也很快被隔離。