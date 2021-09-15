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馬州僑界餐會 迎童振源到訪

記者王稚融／馬州報導
中華會館日前在馬州新財神舉辦「歡迎童委員長蒞臨華府」全僑公宴，歡迎中華民國僑務委員會委員長童振源上任後首次來華府訪問。(記者王稚融／攝影)
中華會館日前在馬州新財神舉辦「歡迎童委員長蒞臨華府」全僑公宴，歡迎中華民國僑務委員會委員長童振源上任後首次來華府訪問。(記者王稚融／攝影)

中華會館日前在馬州新財神舉辦「歡迎童委員長蒞臨華府」全僑公宴，歡迎中華民國僑務委員會委員長童振源上任後首次抵華府訪問，由於疫情依舊嚴重，毎個僑團僅一人出席，為儘量保持社交距離，毎桌最多只坐六人；中華會館主席李偉文、洪門致公堂總理白傑熊、中華民國駐美代表處副代表鄭榮俊、領務組組長周道元等55人出席。

童振源先感謝中華會館的熱情招待，更感謝僑胞對中華民國的支持，並向大華府地區僑胞問安，祝願平安健康。他表示，僑委會推出「台灣華語文學習中心」計畫，源於台灣與美國在去年12月簽訂的「台美教育倡議」，以加強雙方語言合作，之後將在全美設立18所台灣華語文學習中心，其中大華府四所。

他說，此行另一目的是向海外僑胞說明台灣僑務政策，運用更便捷的數位及智能科技服務，期望未來與中華會館以及僑社有更緊密的合作，一同為造福僑社、關懷僑胞做出努力和貢獻。

中華會館主席李偉文(左)歡迎僑務委員長童振源(右)。(記者王稚融／攝影)
中華會館主席李偉文(左)歡迎僑務委員長童振源(右)。(記者王稚融／攝影)

他期望深化全球僑胞尤其是僑青與台灣合作，有更多海外青年志工加入活動，未來成為台灣文化連結美國社會的生力軍，他鼓勵海外青年回台教英文，互相交流學習，並以台灣的財經和科技優勢提供僑胞協助，匯聚僑胞力量再壯大台灣實力。

童振源此行也在僑教中心與僑胞代表座談，並參加巴爾地摩巴城中文學校的台灣華語文學習中心的揭牌儀式，之後前往新澤西走訪美東其他僑社，預計15日返台。

中華會館餐會。(記者王稚融／攝影)
中華會館餐會。(記者王稚融／攝影)

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