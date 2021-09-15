育兒資源缺乏 馬州職場婦女流失嚴重

馬州女性返回職場的數量明顯少於男性，甚至很多人退出職場，主要原因是育兒資源匱乏，女性需承擔育兒工作。（記者張筠 / 攝影）

新冠疫情 衝擊各行業生態，經濟復甦之際，馬州 勞工廳(Department of Labor)公布的數據顯示，馬州女性返回職場的人數明顯少於男性，甚至很多人退出職場，研究顯示主要原因是育兒行業受疫情影響嚴重，人力和資源缺乏，大量女性需要居家照顧孩子。

根據馬州勞工廳數據，去年1月至今年6月，馬州職場淨增1萬3000名男性勞動力，但女性減少5萬7000人。

州勞工廳官員羅傑斯基(Jim Rzepkowski)說，疫情期間孩子居家學習，托兒所(child care center)基本全關，更多女性被要求居家照顧孩子，同時更多男性承擔了職場工作 。

羅傑斯基表示，疫情期間，馬州領失業補貼的女性增加了近50%，而領補貼的男性減少至39%，說明失業的女性比男性多。

少數族裔女性的職場經歷受育兒資源影響更大，Kaiser Family基金會女性健康政策副主任冉金(Usha Ranji)說，近三分之二的西語裔母親，疫情期間因照顧生病兒童而錯過工作、影響家庭收入，「顯然女性在育兒保健方面發揮巨大作用。」

除受疫情影響，原先就存在收入性別差異，馬州婦女委員會(Maryland Commission for Women)的研究顯示，白人女性平均需要工作71年，才能賺得與白人男性工作60年相等的收入，而非裔女性需工作79年，西語裔女性需工作108年。

全國女性法律中心(National Women's Law Center)的研究員曼尼菲(Kathryn Menefee)說，少數族裔女性在低收入工作崗位的占比過高，領域包括育兒行業、零售、餐飲服務等，而這些行業尚未從疫情中恢復，幾乎所有育兒工作者為女性，其中非裔女性占18.9%，17.9%為西語裔。

由於12歲以下兒童尚不能接種新冠疫苗，育兒機構仍需較高防疫成本，過去一個月，全美流失12.1%的育兒崗位。