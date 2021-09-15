華府育兒開銷全美最高 托嬰費年均2萬4

華府被評為全美育兒開銷最高的地區，主要因托嬰服務費用過高，平均一年就需2萬4000元。（記者張筠 / 攝影）

線上借貸交易網站Lending Tree近日調查全美各州和華府 的育兒成本，結果顯示華府是全美育兒開銷最高的地區，主要因托嬰服務(infant day care)的價格過高，平均一年的托嬰費用就需2萬4000元；馬州 育兒成本全美第三，維州 排第八。

Lending Tree將育兒的基本開銷細分為住房、食品、服裝(以女孩服裝為標準)、交通、保險、托嬰等，以有兩份收入(two-income)、育有一名五歲以下女童的家庭為標準，評估範圍包括全美50州和華府，其中育兒開銷不包括運動項目、夏令營、生日派對等活動支出。

將華府直接推上全美育兒成本榜首的是托嬰服務費用，在華府平均一年的托嬰費為2萬4000元，比其他地區都貴，在華府育兒總開銷一年要2萬8785元，全美平均為2萬152元，而開銷最低的是密西西比州，平均一年需1萬3596元。

育兒開銷第二、三名是夏威夷州和馬州，每年也超過2萬5000元，維州第八；數據顯示，從一個孩子出生到18歲，平均一個家庭要支出28萬2000元；全美育兒開銷從2014年的1萬6040元漲至2019年的2萬152元，增幅25.6%。

該報告也指出，華府收入較高也減輕了部分家庭的育兒負擔，在華府享有中等收入的家庭，平均每年的育兒開銷為家庭收入的17.4%，但Lending Tree發言人錢諾(Jacob Channel)表示，「這不是普遍現象，華府貧富差距大，低收入家庭在育兒方面仍有很多掙扎。」

錢諾說，Lending Tree通過此報告來幫助民眾規畫生活，「若計畫養孩子，可參考這些數據，了解自己家庭的經濟狀況，避免壓力過大，同時也保證生活質量。」