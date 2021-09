開學5天上千人隔離 馬州蒙郡公校強化防疫

蒙郡公校回應社區與家長意見,推出實體上課新防疫措施。(蒙郡公校推特)

馬州最大的公校 系統蒙郡公校(MCPS)的秋季返校上課進行不順,開學首周就有1000多名學生因接觸了有症狀者而被送回家隔離,引家長和社區不滿;為此蒙郡公校13日宣布新增學區衛生官一職,並成立由社區成員組成的顧問委員會,將通過新冠疫情公佈欄(dashboard)匯報確診數、隔離數等信息,同時在學校推廣新冠檢測 ,增派人手處理學校的新冠防疫 行動。

蒙郡公校13日公布實體上課的防疫新措施,代理學區總監莫妮法·麥克奈特(Monifa McKnight)表示,這是公校系統聽取社區心聲後做出的因應措施,「結合開學頭幾周的狀況,家長們分享了很多想法、經歷,我們想對此作出回應,並採取所需措施。」

儘管新措施包括提高透明度和社區參與度,但未直接解決引起家長不滿的隔離問題;目前蒙郡公校的隔離政策要求那些與有症狀學生接觸的人一邊等待檢測結果,一邊隔離,這導致開學頭五天就有超過1700名學生被送回家,招致許多家長抱怨。

蒙郡公校表示,隔離政策是根據蒙郡衛生部門的防疫指南制定,上周末剛離職的前衛生官蓋里斯(Travis Gayles),制定建議是基於新冠變種毒株傳染性變強、學校不符合新冠疫苗接種資格的學生人數占比得出。

此次蒙郡公校的新措施,也體現大華府各公校系統為平衡「控制病毒傳播」和「繼續讓學生返校上課」所面臨的挑戰,蒙郡公校還採取校園檢測試點,讓有症狀的學生到小學校園做新冠快檢,若結果呈陰性,就不用大批量隔離,校方希望由此減少病毒傳播和潛在隔離。

但校園檢測並非強制,需家長或監護人同意,麥克奈特說,蒙郡公校從學前班至六年級的學生現有三成已同意受測;而此番新措施包括一項「Say Yes to the Test」的校園檢測推廣活動,目標是獲得100%的家長同意,以優化檢測措施。