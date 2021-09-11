憂爆新疫情 馬州蒙郡與喬郡公校 強化接種及檢測

近日維州費郡、勞登郡、阿靈頓郡、馬州蒙郡、喬治王子郡等公校相繼更新接種規定，要求學生運動員接種新冠疫苗。（費郡公校提供）

馬州兩大公校 系統近日更新疫苗 接種要求，其中蒙郡公校(MCPS)規定教職員和所有參加體育活動的運動員，都要接種新冠疫苗，喬治王子郡公校計畫隨機給學生做新冠檢測 ，排查無症狀病例，並要求12歲以上的所有運動員在10月15日前接種疫苗。

蒙郡公校(MCPS)規定所有教職員須在9月30日前提交第一劑接種證明，在10月29日前完成第二劑，該公校發言人表示，不遵守者可能受到處分，甚至被撤職；有特殊健康原因不能接種者，須提供文件證明。

此外蒙郡公校也規定，計畫參加冬、春季體育活動的運動員必須打疫苗，「因多項體育運動涉及人與人的近距離接觸」。

蒙郡公校近日約有千名師生因疑似接觸染疫者而被隔離，許多家長擔憂疫情在學校爆發，因此要求公校收緊防疫政策，蒙郡公校下周開始派送免費的快篩試劑(free rapid test)給疑似感染的被隔離師生，以提高篩查效率；目前公校約有4萬份快篩試劑。

蒙郡公校也將增聘十個接觸者追蹤(contact tracer)崗位，協助深入排查；在學生檢測方面，該公校目前與州府規定一致，僅向家長同意並自願加入(opt-in)的學生進行檢測。

喬治王子郡公校計畫9月開始，從有家長或監護人同意的學生中，隨機抽出10%來做新冠檢測，此外也要求12歲以上的運動員，若要參加秋季體育賽事，須在10月15日前接種新冠疫苗，參加冬季體育活動的接種截止日為11月12日，春季為明年1月14日，無法接種者須接受例行檢測。

維州的勞登郡(Loudoun)、費郡(Fairfax)、阿靈頓郡(Arlington)公校近日也出台相似規定，收緊各類學生活動的防疫規定，要求運動員接種新冠疫苗。