童振源推動僑青對話 為台灣華語文學習中心揭牌

童振源表示，未來僑務工作將加強與僑青的對話，從語言、議題、合作機會上尋求創新與改變。（記者張筠 / 攝影）

中華民國僑務委員會委員長童振源近日到訪華府，問候僑界，並推動「台灣 華語文學習中心」成立工作 ，他表示，未來僑務工作將加強與僑青對話，從語言、議題、合作機會上尋求創新與改變。

童振源表示，訪美首要任務是聽取僑界的建議和需求，重點與僑青對話，鑑於僑青的生長環境和背景與傳統僑界有別，僑委會計畫更多用英語來和新一代年輕人溝通，此外議題也要從傳統、歷史轉向僑青更感興趣的創業、科技、產業鏈、醫療、文化等領域。

此外僑委會也希望在僑青的活動全開發更多合作機會，與僑青社團、商會、協會等建立聯繫，培養新一代僑胞對台灣主體性的興趣和認識，並更多的發揮他們的價值，達到傳承與深化，並實現跨域交流，統整僑界資源。

童振源本次訪美也主持首批15家「台灣華語文學習中心」開幕揭牌儀式，他表示，該中心是台美共同合作的結果，在各地方會運用僑校資源協助，互相補充，原來的僑校主要針對K-12年級學生，而該中心重點提供成人培訓，包括教材和文化連結，此外也將提供多種回台灣交流的機會，推廣新科技，在疫情 期間更有彈性。

對於台灣華語文學習中心與中國大陸教學的差異性一問，童振源表示，該中心教導正體字，將台灣的傳統文化和多元性結合，且推崇自由民主的學習環境，提供良好的學術和言論自由，讓學生在語言學習中也能體會台灣的價值和精神。