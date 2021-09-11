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維州亞市警察工會 盼加薪增人力

記者張筠╱維州報導

繼消防工會致信市府抱怨人力不足後，維州亞歷山卓市(Alexandria)警察工會近日也批評市府多年來分配給警局的資金不夠，管理不當，要求增添警力並提高薪資，改善警員長期加班的問題；市府對此回應，新冠疫情導致人力市場緊縮，增聘人員格外困難，但市府下一財年會將薪資補貼作為重點。

亞歷山卓市警工會表示，市警多年面臨人力不足的問題，再加上市府近期撤掉約100萬元的警務資金，減少了多項職位，導致大量警員需長期加班才能勉強滿足當地治安需求；該信指出，亞歷山卓市警的薪資在北維州14個郡市中排名倒數第二，這也導致警員不斷流失，更無法完成擴充人才、加強培訓等工作。

該工會表示，市府官員曾說加薪意味著必須提高稅收，可能引發民眾不滿，「但增加郡府必要行業人員薪資的唯一方式就是提高稅收」，然而亞歷山卓市府的新財年預算仍沒有提高稅收的計畫，讓警察工會難以接受。

對此市府官員回應，現階段的主要問題在於疫情，「新冠疫情導致人力市場緊縮，增聘警員更加困難，留住市府人員也非常不易」，市府將立即考慮採取臨時措施，盡快補充警力，下一財年市府也將把重點放在提升警察、消防隊員等必要行業的薪資補貼上。

亞歷山卓市消防局上周也致信市府，要求增聘70名消防員，並提升薪資待遇，以免人員流失；從2020年開始，由於全美頻繁出現警方執法暴力，各地對警務資金分配的爭議不斷，再加上疫情衝擊、國會暴亂影響，大華府多地的警員、消防員都面臨人力不足、資金不夠的窘境。

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