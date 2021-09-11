蒙郡衛生官蓋里斯將離職 遺憾防疫經濟難兩全

蓋里斯將於12日結束蒙郡衛生官的四年工作，到加州的Hazel Health擔任首席衛生官。（WTOP）

領導馬州人口大郡防疫工作 的蓋里斯(Travis Gayles)12日將結束在蒙郡衛生部門的四年工作，他近日受訪時表示，很遺憾衛生官員在平衡防疫和經濟恢復的措施方面飽受批評，但他也鼓勵接班人要「相信專業訓練及團隊成員」，蓋里斯未來將到加州 的一家創業公司擔任首席衛生官，主要為學校提供遠程醫療服務。

蓋里斯上月18日突然遞交辭呈，讓蒙郡官員震驚，他近日表示並非刻意「投出重磅炸彈」，只是剛巧在法國旅行，辭職信送達時正是美東清晨，「(消息發送突然)單純是因時差影響，並無與任何郡府官員有不合。」

蓋里斯此前未表明離職原因，但近日指，很遺憾衛生官員們在「平衡防疫以及商家、學校恢復的問題上飽受批評」，甚至被視為阻礙經濟復甦的敵人，暗示了他在領導蒙郡防疫工作上壓力過大。

蓋里斯表示，永遠無法忘記那些在疫情中病歿的人，包括他們的姓名、年齡、職業，甚至家庭住址，「這些信息發人深省」，也一直督促他用心領導蒙郡的防疫和衛生工作。

不過蓋里斯曾因要求私立學校僅提供網課的命令而備受批評，「我們制定的防疫指南讓許多民眾感到複雜，但希望公眾能理解衛生官員是為整個社區著想，所有防疫規定都不是針對一個或幾個家庭制定。」

在蓋里斯即將離職之際，蒙郡疫情升溫，上周蒙郡公校(MCPS)有1000名師生疑接觸染疫者而被要求隔離，蓋里斯提醒民眾，此隔離要求是衛生官員制定，不是公校要求，因此必須謹慎對待並嚴格遵守。

雖然他背負著褒貶不一的評價離職，但蓋里斯仍表示在蒙郡的工作中獲得大量支持與肯定，鼓勵他的接班人要「相信自己的專業訓練和知識，並要信任團隊」，繼續推動疫苗等醫療資源的公平分配。

蓋里斯未來將到加州的創業公司Hazel Health擔任首席衛生官，提供校內遠程醫療服務，包括心理引導和情緒保健。