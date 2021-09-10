我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

馬州5斑馬出逃逾1周 動保局籲勿靠近

記者羅曉媛╱馬州報導
馬州一私人農場的五隻斑馬出逃，動物保護局呼籲居民看到後立即聯絡，不要靠近或追逐斑馬。(Pexels)
馬州一私人農場的五隻斑馬出逃，動物保護局呼籲居民看到後立即聯絡，不要靠近或追逐斑馬。(Pexels)

五隻斑馬上月底從馬州喬治王子郡(Prince George's)的一座農場出逃，三兩成群在附近遊蕩，該郡動物保護局(Animal services)提醒，若居民看到斑馬，應立即致電動物保護局(301-780-7242)，切勿靠近或試圖捕抓斑馬。

喬治王子郡動物保護局指，這五隻斑馬是在8月31日從Upper Marlboro的一座私人農場出逃，該農場位於Bellefield和Duley Station路附近；農場主曾嘗試用糧食引誘斑馬回到臨時畜欄區，但未成功；五隻斑馬在外「遊蕩」超過一周，分兩組行動，一組三隻，另一組兩隻，期間動物保護局也收到四、五通居民打來的電話，表示在草叢區看到斑馬。

喬治王子郡動物保護局負責人泰勒(Rodney Taylor)說，如果看到斑馬，切勿靠近或撫摸牠們，也不要追趕斑馬，牠們需要被趕入圍欄，再送上卡車載回農場。

泰勒表示，即便斑馬不會追趕人類，但牠們仍然是動物，因很少與人打交道，所以可能會為了保護自己而咬人。

他說，斑馬出逃當天，農場主就給動物保護局打了電話，但未順利抓到斑馬；而且抓斑馬本身就頗具挑戰，牠們很容易跑得不見蹤影，所以農場主安裝了攝像頭觀察這些野生動物的每日進食，因爲斑馬一旦過來進食，就是抓住他們的最好時機。

泰勒在動物保護局工作逾39年，從未經手過斑馬出逃的案子，這對他們辦公室而言也更像一個冒險故事，以往該保護局都是處理投訴比特犬(pit bulls)、狗兒亂吠等比較常見的寵物問題。

該郡上次遭遇到動物出逃是在1980年代，當時一個巡迴馬戲團途徑喬治王子郡，司機與馬戲團業主發生衝突後離開，把拖車停在一家地方銀行後面，車上有一隻獅子、一隻河馬和一隻大象。

馬州和喬治王子郡允許持聯邦農業部許可的農場養斑馬，此次斑馬出逃的農場共有39隻斑馬，也持有農業部頒發的許可證。聯絡該郡動物保護局可見官網：https://bit.ly/2VyP6s0。

馬州 農業部 入圍

上一則

賓州強制校園戴口罩 反對者告上聯邦法院

下一則

疫情加劇 代課教師短缺 工資飛漲

延伸閱讀

馬州5斑馬「出逃」逾1周 動物保護局：勿靠近

馬州5斑馬「出逃」逾1周 動物保護局：勿靠近
邀三星電子設廠 德州泰勒市提「房地產稅減免」優惠

邀三星電子設廠 德州泰勒市提「房地產稅減免」優惠
馬州長照中心居民 逾65歲可打補強針

馬州長照中心居民 逾65歲可打補強針
壯大Apple Car？蘋果挖賓士工程師

壯大Apple Car？蘋果挖賓士工程師
倒數計時 美最終撤軍 守喀布爾機場到最後一刻

倒數計時 美最終撤軍 守喀布爾機場到最後一刻

熱門新聞

女警麥金尼稱自己在該分局臥底執勤時遭性侵，對法官的裁決，感到「自己再次受到傷害。」(ABC畫面截圖)

臥底按摩院查案竟遭性侵 德州女警卻面臨更難堪處境

2021-09-04 18:25
維州和馬州分別在2021年「全美工作最勤奮州」排行榜中，居第八和第11名。（記者張筠 / 攝影）

全美工作最勤奮州 這州排第1 德州第3 新墨州墊底

2021-09-04 17:01
Zelle應用軟體方便支付各種款項與轉帳，吸引越來越多消費者使用，也因此成為詐騙份子的工具。(特派員黃惠玲╱攝影)

轉帳給自己？ 芝加哥Zelle用戶遭詐騙 她們3500元都飛了

2021-09-04 17:17
駐芝中領館僑務組組長盧曉暉。(視頻截圖)

疫情反彈 赴中健康碼新規本周上路

2021-09-07 09:13
德州明年1月底還會出現像今年「寒徹骨」現象。(KPRC)

農民曆預測：德州1月底寒徹骨

2021-09-02 16:34
艾伯特(前排右二)州長7日簽署限縮投票法案成為法律。(Gred Abbott)

反墮胎、限投票、槍解禁 民調:德州誤入歧途

2021-09-07 20:32

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？