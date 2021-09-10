疫情變數多 民眾出遊求助旅行社大增

疫情反覆影響出行計畫，越來越多人向旅行社尋求建議，旅行業主新機遇。（記者張筠╱攝影）

新冠疫情 持續一年多，多數人對防疫 習以為常，也開始重新安排去年因疫情告吹的旅行，不過，近日Delta變種病毒肆虐，多數地區再度收緊防疫政策，旅遊出行也因此憑添變數；為了減少疫情期間旅行的麻煩，越來越多人向旅行社尋求幫助，也帶動了業界商機。

華府旅行社Cire Travel業主胡班特(Eric Hrubant)表示，近日平均每天接50通電話，詢問最多的是各地新冠防疫要求，包括新冠檢測、疫苗接種、隔離要求等；他說，疫情反覆，旅行社工作量加大，需為客戶整理各地防疫信息，確保行程銜接順利。

位於大華府的美國 旅行顧問協會(American Society of Travel Advisors)近日發布最新報告指，27%民眾在疫情前就有向旅行社諮詢出行建議的習慣，44%在疫情前幾乎不使用旅行服務或向旅行社尋求建議，但疫情期間都找了旅行顧問(travel advisor)；另有44%計畫在疫情結束後聘請旅行專家來設計出行計畫，避免自己考慮不周而耽誤行程，浪費時間和財力。

數據顯示，平時有向旅行社諮詢的民眾，對未來三個月內的出行計畫更有把握(more ready)，且在旅行內容方面，尋求旅行顧問建議的人更願意出國旅行和郵輪體驗，也更傾向於選擇渡假村式的旅遊項目。

此外，是否找旅行顧問也影響旅行體驗，美國旅行顧問協會的研究顯示，聘請旅行顧問的遊客中，70%表示出行輕鬆愉快，能更好的和同伴享受旅行本身，不用為瑣碎安排操心，就算帶著孩子也不會有太大壓力。

胡班特說，疫情後的旅行變得更複雜，但並非不可能的任務，因此對旅行業者來說，疫情是機遇也是挑戰。

該報告也調查了人們旅行偏好在疫情前後的變化，疫情後53%民眾傾向走訪歷史景點，49%選擇海灘或適合觀賞日出日落的地區，47%人偏愛有特殊餐飲場所的目的地，而僅有29%人把大城市放在出行計畫的首位。