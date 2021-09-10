我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

疫情變數多 民眾出遊求助旅行社大增

記者張筠╱華盛頓報導
疫情反覆影響出行計畫，越來越多人向旅行社尋求建議，旅行業主新機遇。（記者張筠╱攝影）
疫情反覆影響出行計畫，越來越多人向旅行社尋求建議，旅行業主新機遇。（記者張筠╱攝影）

新冠疫情持續一年多，多數人對防疫習以為常，也開始重新安排去年因疫情告吹的旅行，不過，近日Delta變種病毒肆虐，多數地區再度收緊防疫政策，旅遊出行也因此憑添變數；為了減少疫情期間旅行的麻煩，越來越多人向旅行社尋求幫助，也帶動了業界商機。

華府旅行社Cire Travel業主胡班特(Eric Hrubant)表示，近日平均每天接50通電話，詢問最多的是各地新冠防疫要求，包括新冠檢測、疫苗接種、隔離要求等；他說，疫情反覆，旅行社工作量加大，需為客戶整理各地防疫信息，確保行程銜接順利。

位於大華府的美國旅行顧問協會(American Society of Travel Advisors)近日發布最新報告指，27%民眾在疫情前就有向旅行社諮詢出行建議的習慣，44%在疫情前幾乎不使用旅行服務或向旅行社尋求建議，但疫情期間都找了旅行顧問(travel advisor)；另有44%計畫在疫情結束後聘請旅行專家來設計出行計畫，避免自己考慮不周而耽誤行程，浪費時間和財力。

數據顯示，平時有向旅行社諮詢的民眾，對未來三個月內的出行計畫更有把握(more ready)，且在旅行內容方面，尋求旅行顧問建議的人更願意出國旅行和郵輪體驗，也更傾向於選擇渡假村式的旅遊項目。

此外，是否找旅行顧問也影響旅行體驗，美國旅行顧問協會的研究顯示，聘請旅行顧問的遊客中，70%表示出行輕鬆愉快，能更好的和同伴享受旅行本身，不用為瑣碎安排操心，就算帶著孩子也不會有太大壓力。

胡班特說，疫情後的旅行變得更複雜，但並非不可能的任務，因此對旅行業者來說，疫情是機遇也是挑戰。

該報告也調查了人們旅行偏好在疫情前後的變化，疫情後53%民眾傾向走訪歷史景點，49%選擇海灘或適合觀賞日出日落的地區，47%人偏愛有特殊餐飲場所的目的地，而僅有29%人把大城市放在出行計畫的首位。

疫情 防疫 美國

上一則

北卡今秋遲到 10月中美景達巔峰

下一則

坎大醫學院助理院長郭燕平：拒打疫苗 若染疫後果嚴重

延伸閱讀

台指揮中心「強化機組員防疫」獲3共識 將打第3劑疫苗

台指揮中心「強化機組員防疫」獲3共識 將打第3劑疫苗
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？
Delta病毒蔓延 拜登傳將強制要求聯邦職員打疫苗

Delta病毒蔓延 拜登傳將強制要求聯邦職員打疫苗

8月猛增420萬確診 拜登今秋推「6計畫」加強防疫

8月猛增420萬確診 拜登今秋推「6計畫」加強防疫
洛衛生局防疫稽查900商家 開7張罰單

洛衛生局防疫稽查900商家 開7張罰單

熱門新聞

女警麥金尼稱自己在該分局臥底執勤時遭性侵，對法官的裁決，感到「自己再次受到傷害。」(ABC畫面截圖)

臥底按摩院查案竟遭性侵 德州女警卻面臨更難堪處境

2021-09-04 18:25
維州和馬州分別在2021年「全美工作最勤奮州」排行榜中，居第八和第11名。（記者張筠 / 攝影）

全美工作最勤奮州 這州排第1 德州第3 新墨州墊底

2021-09-04 17:01
Zelle應用軟體方便支付各種款項與轉帳，吸引越來越多消費者使用，也因此成為詐騙份子的工具。(特派員黃惠玲╱攝影)

轉帳給自己？ 芝加哥Zelle用戶遭詐騙 她們3500元都飛了

2021-09-04 17:17
駐芝中領館僑務組組長盧曉暉。(視頻截圖)

疫情反彈 赴中健康碼新規本周上路

2021-09-07 09:13
德州明年1月底還會出現像今年「寒徹骨」現象。(KPRC)

農民曆預測：德州1月底寒徹骨

2021-09-02 16:34
艾伯特(前排右二)州長7日簽署限縮投票法案成為法律。(Gred Abbott)

反墮胎、限投票、槍解禁 民調:德州誤入歧途

2021-09-07 20:32

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？