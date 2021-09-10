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記錄疫情特殊經歷 大華府掀紋身熱

記者張筠╱華盛頓報導
近日大華府紋身商家的業務驟增，許多民眾選擇用紋身來記錄疫情期間的特殊經歷，甚至有消費者預約紋身需等七個月。（WTOP）
近日大華府紋身商家的業務驟增，許多民眾選擇用紋身來記錄疫情期間的特殊經歷，甚至有消費者預約紋身需等七個月。（WTOP）

新冠疫情衝擊小商家生意，不過近日因有不少民眾，藉著紋身來「記錄過去一年特殊經歷」，使得大華府紋身商家生意大好，甚至有消費者預約紋身要等上七個月。

維州阿靈頓郡(Arlington)專為顧客設計圖案的紋身藝術家格麗達．阿科斯塔(Glida Acosta)，從事紋身工作已有18年；她表示，新冠疫情改變很多人的生命及想法，有人紋身是為懷念逝去的親友，有人是為記錄與病痛鬥爭的歲月，還有人是為銘記對生命的感悟。

疫情爆發之初，紋身、理髮、美甲等商家因防疫限制，基本停止營業，但經濟逐步恢復後，紋身業的生意從今年6月開始驟增，阿科斯塔和同行都表示，沒想到機會來得這麼突然，不少消費者預約甚至要等數月。

在馬州和華府經營三家紋身店的業主科納普(Matthew Knopp)表示，經濟重啟後，為了防疫和安全，該店仍以預約為主，雖然不如疫情前可直接前往(walk-in)時靈活方便，但預約的顧客都經過深思熟慮，下定決心要紋身，因此生意也相對穩定。

行業分析機構Ibis World預測，今年美國的紋身行業將增長23%，千禧一代(millennial)是推動此行業增長的主力；目前46%的美國人有紋身，阿科斯塔說近年來紋身圖案多是為反映內心思考或能代表個性，也包括紀念喜愛的寵物，懷念逝去的親友，或者展現興趣愛好等。

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