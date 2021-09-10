馬州助商家復甦 2500萬元開放申請

馬州 拯救空置店面、補助商家的2500萬元「復甦計畫」(Project Restore)9日起開放申請，先到先得；該計畫旨在協助各中心路段或主要幹道因疫情 空置的零售和商用店面重新開店，若商家承租店面開業，可獲為期一年、每月2500元的租金 津貼(Rental Assistance Grant)，以及最多25萬元的經營補助(Business Operations Grant)。

「復甦計畫」包括租金補助和經營補助這兩類，租金補助將為商家提供為期一年、最多3萬元的補助金，相當於每月補助租金2500元，如果商家的月租超過2500元，該補助每月還是發2500元。

經營補助是針對可以產生銷售額和使用稅(use tax)的商家而設，在一年或兩年期間最多將給予25萬元的補助，可用於經營相關的開銷，如員工成本、設備改建、營銷、補充庫存、水電費等，但不能用於高管薪水或獎金；經營補助將按季度發放，具體金額取決於商家產出的銷售額和使用稅。

申請須滿足以下條件：無論是現有商家還是新開店，必須位於馬州；商家必須在馬州評估與稅務廳(SDAT)註冊，且信譽良好(in good standing)；商家新張或擴張的店面必須在提交申請日前已空置至少六個月；商家財務狀況尚可維持經營(financially viable)，詳情可見官網：bit.ly/2VrOjJa。

網申需在10月8日(周五)下午5時之前遞交，但州政府提醒，若申請數遠多於「復甦計畫」可支配的資金，也可能提前關閉申請通道，所以應儘快申請，網址：bit.ly/3l8d9GW。