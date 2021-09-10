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馬州助商家復甦 2500萬元開放申請

記者羅曉媛╱馬州報導

馬州拯救空置店面、補助商家的2500萬元「復甦計畫」(Project Restore)9日起開放申請，先到先得；該計畫旨在協助各中心路段或主要幹道因疫情空置的零售和商用店面重新開店，若商家承租店面開業，可獲為期一年、每月2500元的租金津貼(Rental Assistance Grant)，以及最多25萬元的經營補助(Business Operations Grant)。

「復甦計畫」包括租金補助和經營補助這兩類，租金補助將為商家提供為期一年、最多3萬元的補助金，相當於每月補助租金2500元，如果商家的月租超過2500元，該補助每月還是發2500元。

經營補助是針對可以產生銷售額和使用稅(use tax)的商家而設，在一年或兩年期間最多將給予25萬元的補助，可用於經營相關的開銷，如員工成本、設備改建、營銷、補充庫存、水電費等，但不能用於高管薪水或獎金；經營補助將按季度發放，具體金額取決於商家產出的銷售額和使用稅。

申請須滿足以下條件：無論是現有商家還是新開店，必須位於馬州；商家必須在馬州評估與稅務廳(SDAT)註冊，且信譽良好(in good standing)；商家新張或擴張的店面必須在提交申請日前已空置至少六個月；商家財務狀況尚可維持經營(financially viable)，詳情可見官網：bit.ly/2VrOjJa。

網申需在10月8日(周五)下午5時之前遞交，但州政府提醒，若申請數遠多於「復甦計畫」可支配的資金，也可能提前關閉申請通道，所以應儘快申請，網址：bit.ly/3l8d9GW。

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