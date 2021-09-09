巴市缺校車司機 家長接送可獲250元交通津貼

大華府各地公校系統校車司機短缺，巴爾的摩市公校本月給自行接送子女上下學的家庭補貼。(記者羅曉媛╱攝影)

大華府全面開學已近兩周，但各地校車司機仍然短缺，馬州 巴爾的摩市公校 系統(Baltimore City Public Schools)為分擔各校接送壓力，決定本月向所有自行負責學生上下學通勤的家長，提供250元的交通津貼。

巴爾的摩市公校發言人表示，該津貼的條件是學生必須有95%的出勤率，9月有771名學生的家庭收到該補助，自行負責孩子上下學的方式包括家長自駕、鄰里拼車，也有家庭選擇讓孩子乘坐大眾交通。

若所有家庭都接受此津貼，公校將支出19萬2750元，且9月結束之後，該補貼項目仍有很大概率繼續保留。

有許多家長肯定該補貼項目，表示自行負責學生通勤可降低染疫風險，也能減輕公校招聘校車司機的壓力，把更多精力和財力放在防疫 和實體教學，但也有一部分家長批評公校沒有提前規畫，指校車司機的招聘早應列入恢復實體教學的計畫，現已開學近兩周，校車服務仍嚴重落後，引人不滿。

目前馬州喬治王子郡(Prince George's)公校現有270個司機職缺，最少需要招聘200名校車司機才能滿足基本需求，而哈維郡(Howard )公校司機減少了20%，有很多社區仍無校車服務，本周該公校系統仍有93個司機職缺。