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大華府第2屆「金秋快樂健康月」16日報名截止

【馬州訊】

由大華府同鄉會聯合會、大華府河北同鄉會主辦的大華府第2屆「金秋快樂健康月」，將於9月18日至10月18日舉行，該活動因疫情而生，旨在鼓勵社區華人走出家門、擁抱自然，奔跑中追求健康，健行中創造快樂。

活動需報名組隊，每隊共六人，設隊長一人，可以同鄉會名義組隊，也可由各同鄉會牽頭，自由組隊，隊名自行決定；報名截至9月16日，網上報名：forms.gle/kUrsArrfxLBumWDu9。有疑問可聯繫張永志240-476-5378，韓軍202-288-8228。

比賽內容及要求：每人每天或走或跑至少三哩；騎自行車健身將納入里程計算，每騎行一小時相當於步行三哩；參賽者必須下載跑步或走路App記錄里程、路線和成績，主辦方建議統一使用Strava，若用其他App需徵得組委會同意；平時走路不予計算，打卡里程要有正式紀錄；每人每天打卡結果需截屏報告隊長或指定隊員，成績在當日午夜12時之前填入表格。第二天上午10時成績鎖定，不能更改，截屏成績需保留到比賽結束；打卡開始後，由各隊隊長審核成績並統一填入相應表格；不鼓勵75歲以上和5歲以下者參賽；活動以鼓勵同胞健康運動為原則，組織者不負責活動期間的任何健康狀況或事故。

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