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馬州療養院65歲以上居民 可打新冠補強針

記者羅曉媛／馬州報導
馬州授權療養院、長照中心等群居環境的65歲以上居民施打新冠補強針。(州長辦公室提供)
馬州授權療養院、長照中心等群居環境的65歲以上居民施打新冠補強針。(州長辦公室提供)

馬州州長霍根(Larry Hogan)8日宣布，授權新冠疫苗補強針(booster)可立即給在療養院、長照中心等群居環境居住的65歲以上馬州居民施打，並啟動300萬元的「上門」遊說社區宣導活動，鼓勵更多人儘快打疫苗。

霍根表示，療養院、長照中心、戒毒中心(residential drug treatment centers)、殘障中心(disabled group homes)這類群居機構，即日起可給該機構的65歲以上馬州居民，施打新冠補強針。

馬州上月底開放免疫功能不健全者(Immunocompromised)施打第三劑新冠疫苗補強針，該群體無需提供處方證明或醫生指示(order)，即可在該州的藥房或醫療供應商處打補強針。

之後霍根也致信拜登總統，敦促聯邦政府立即給年長者和免疫力較弱的群體接種補強針，稱「民眾等不了八個月」；他8日宣布授權補強針給65歲以上居民時，也再度指出，數周來，聯邦政府對補強針仍無明確指導，各州不得不自己行事。

他說，聯邦政府早前公布的指南有限、自相矛盾，令人困惑，「到現在仍不清楚到底什麼時間、還有哪些人符合補強針資格，但現有數據顯示，我們不能再拖延，妨礙最高危的群體獲得保護。」

馬州剛在7日達到65歲以上居民的新冠疫苗接種里程碑，超過95%的65歲以上者接種至少一劑，逾81.5%的18歲以上成年人口接種至少一劑，接種率領先隔壁的華府和維州，華府65歲以上人口有89.6%至少接種一劑，維州83.8%的65歲以上人口至少接種一劑。

此外，馬州上月也啟動面向療養院居民的抗體檢測試點項目，旨在查明各療養院居民對新冠病毒的免疫程度，結果顯示有超過六成的居民，對新冠病毒的免疫程度正隨時間的推移而下降。

馬州 疫苗 療養院

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