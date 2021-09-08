馬州校園全面口罩令 加速落實遇阻 州長無意豁免等待期

馬州教委通過緊急口罩令，要求該州所有公校系統的師生教職在教學樓場合戴口罩，但該規定還需在州議會的聯席會議批准才能生效。(州長辦公室提供)

新冠變種病毒Delta肆虐，導致大華府疫情反撲，此時正逢各地公校 系統返校開學，為加強防疫，馬州 州教育委員會(BOE)日前緊急通過公校系統全面口罩 令，但仍要通過州議會(General Assembly)的行政、執行、立法審查(AELR)聯席委員會審核並表決才能生效；而有權取消等待期、加速AELR表決的馬州州長霍根(Larry Hogan)稱，無打算執行該權限。

馬州教委8月底召開緊急會議通過公校系統全面口罩令，標準化全州各公校系統秋季返校的口罩規定，要求公校所有師生、教職員在教學樓內戴口罩；該口罩令實施前，馬州各公校系統是自行決定對師生教職的口罩要求，儘管州教委不願干預公校系統的決定權，但主張此舉是保障學生都能繼續返校上課的重要措施。

目前只有來自哈維郡的州教委蓋爾‧貝茨(Gail Bates)對全面口罩令投了反對票，她表示，若各地公校教委本來就有有權執行口罩令，「我不認為一刀切的方法能解決問題。」

支持口罩令的州教委表示，實施全面口罩令並不會限制個人自由，而是降低孩童感染新冠的可能性。

不過根據法律，該口罩令還需AELR表決通過才能生效，而AELR需等待十天，經過公眾意見審核才能表決，目前該委員會計畫在9月14日的公聽會就此表決。

民主黨籍州議員呼籲州長霍根動用權限豁免等待期，以便儘早實施全面口罩令、幫助防疫，但霍根無此打算。

他表示，州議員理應在等待期間傾聽公民心聲，不打算為此而製造該州緊急狀態，「大家只需按程序辦事即可。」

共和黨籍州議員也懇求AELR勿倉促對待口罩令審核期，並說「州教委這是奪取地方公校系統的決定權限，此舉前所未有，我們深感擔憂。」