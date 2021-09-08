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補個資領額外津貼？華府失業詐騙頻傳

記者張筠╱華盛頓報導

近日華府許多領取失業補助的人收到冒充市府的詐騙郵件，稱只要補充個人信息，即可領取額外失業津貼，不少人上當而致身分被盜，直呼「毫無安全感」；市府官員提醒，若收到類似通知，可主動致電市府相關部門，切勿在網上提交社會安全碼、駕照或銀行帳戶等敏感信息。

華府許多受害者在8月中旬收到詐騙郵件，這些假信息冒充市府就業服務局(Department of Employment Services)等政府官員，以標有DC.gov的帳戶發送郵件或短信，另外還有受害者收到冒充華府警方、教育部門等官員的郵件，要求補充個人信息，以領取從1萬6988元到2萬2988元不等的額外失業補助，收到這類郵件者，大多是在新冠疫情期間領取失業補貼的群體。

許多人未分辨真偽，就按要求翻拍了駕照的正反面提交，甚至提供社會安全碼(SSN)，以為對方要用於確認失業狀態及領取補貼的資格。

華府居民伊莫特(Emmett)8月21日接到冒充就業服務局的詐騙郵件，對方稱他只要補充個人信息就有資格再領取1萬7000元的失業補助，伊莫特從3月開始領取政府補貼，險些相信；但後來他發現對方的頭銜可疑，因此忽略郵件，而兩周後又收到類似郵件，便致電就業服務局確認，發現市府根本沒有送出該郵件。

雖然沒上當，但他覺得「郵箱信息可能已洩露」，伊莫特說，這些詐騙郵件和短信看起來非常逼真，難辨真假，實在讓他毫無安全感。

華府官員表示，此類釣魚短信和郵件常用於「盜竊身分」(steal identity)，疫情後迅速滋生，目前政府部門已聯絡受害者以追蹤詐騙團伙，並試圖凍結詐騙郵箱；此外市府也加強雇員培訓，要求職員在收到可疑郵件後及時匯報，不要點擊可疑連結，避免敏感信息流失或被盜，威脅公眾安全。

市府官員說，新冠疫情爆發以來，華府逾22萬8000人申請失業補助，也引來大量駭客和詐騙團伙；聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)警告，犯罪分子正面向全國發送釣魚信息，以失業補助金為藉口騙取個人信息。

詐騙 華府 就業

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