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霍華德大學遭駭 網路暫關停課一天

記者張筠╱華盛頓報導
霍華德大學近日因遭勒索軟體攻擊，7日停課並關閉校園，且在確認網路安全前，校方暫停Wi-Fi服務。（霍華德大學臉書）
霍華德大學近日因遭勒索軟體攻擊，7日停課並關閉校園，且在確認網路安全前，校方暫停Wi-Fi服務。（霍華德大學臉書）

有「非裔哈佛」之稱的華府霍華德大學(Howard University)，因遭勒索軟體(ransom-ware)攻擊，7日停課、關閉校園，並表示在確認網路安全前，將暫停無線網路(Wi-Fi)服務；此事再次引發公眾對個人資訊安全、線上辦公及教學效率的顧慮。

霍華德大學官員表示，學校教職員於5日發現可疑的網路現象，威脅全校電腦、無線網路、雲端存儲、學校app等系統，雖然勞工節(Labor Day)基本無師生在學校，但網絡攻擊威脅師生信息安全，調查和修復需要大量時間，因此7日繼續停課，所有非必要員工(non-essential)無需到校，校方也停止無線網路服務。

霍華德大學目前與聯邦調查局(FBI)和華府執法人員合作調查此案，校方首要確保師生個人信息、研究和臨床數據等資源不被侵犯，該校系統已加裝安全措施，避免進一步受到網路攻擊。

疫情以來，大華府學校及政府機構都在線上授課或辦公，但也引來更多網路攻擊；去年9月，維州最大的費郡公校(FCPS)被勒索軟體攻擊，師生信息遭駭，今年初，華府警察局也被駭客攻擊，損失250GB的敏感文件和信息。

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