丙烷爆炸 馬州獨棟屋半毀3人受傷

馬州蒙郡雷敦斯維爾的一座獨棟屋發生爆炸，部分房屋結構被毀。(蒙郡消防推特)

馬州 蒙郡的雷敦斯維爾(Laytonsville)小鎮7日上午發生爆炸事件，一座獨棟屋因丙烷(propane)爆炸局部被毀，還造成三人受傷，其中一人因被困廢墟之下，傷勢嚴重，事故原因仍在調查。

事發地位於戴維斯機場 (Davis)附近的Laytonsville Road 23601號，是Ruppert景觀公司的辦公室，當天早上多人向蒙郡消防急救隊報案，表示聽到爆炸聲，消防人員在7日上午7時45分左右趕抵現場，發現部分房屋結構已被炸毀，還有一人被困在廢墟下。

消防隊解救該被困的重傷人員後，用直升機將其送往醫院，其傷勢嚴重；另有兩人在屋外，但也因爆炸被波及，其中一人受重傷送往醫院，另一人拒絕接受後續治療。

馬州蒙郡雷敦斯維爾的一座獨棟屋發生爆炸，部分房屋結構被毀。(蒙郡消防推特) 馬州蒙郡雷敦斯維爾的一座獨棟屋發生爆炸，部分房屋結構毀壞。(蒙郡消防推特)

該獨棟屋是維多利亞風格建築，作為Jacob Allnut農場的一部分，被蒙郡納入歷史保護總體規畫，蒙郡消防局長格德斯坦(Scott Goldstein)說，該建築使用丙烷罐(propane tank)作為燃料來源，有員工在爆炸發生的數小時之前，曾向燃氣公司報告說有瓦斯洩漏，但事故原因還在調查。

格德斯坦說，該建築非常不穩(extraordinarily unstable)，經此爆炸之後，大概率需要拆除重建。

「保護團隊的安全永遠是我們的首要考量，但這類事件出人意料。」Ruppert景觀公司執行長洛波特 (Craig Ruppert)事後發聲明說，慶幸無人因此喪失性命，他也祈禱傷能迅速康復。