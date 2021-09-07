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經歷「兩大創傷」馬州國會議員拉斯金撰寫回憶錄

記者張筠／馬州報導
拉斯金(中)從去年底至今年初相繼經歷喪子之痛和國會暴亂，近日沉澱情緒和思考，預備明年1月出新書「不可思議」。(拉斯金家庭提供）
拉斯金(中)從去年底至今年初相繼經歷喪子之痛和國會暴亂，近日沉澱情緒和思考，預備明年1月出新書「不可思議」。(拉斯金家庭提供）

馬州國會眾議員拉斯金(Jamie Raskin)近日表示，經歷喪子之痛和國會暴亂後，沉澱了思緒和情感，他正著手撰寫回憶錄(memoir)-「不可思議：創傷、真相、美國民主的考驗」(Unthinkable: Trauma, Truth, and the Trials of American Democracy)，這本主要分享他對家庭和國家思考的新書，預計明年1月4日出版。

今年58歲的拉斯金，去年至今相繼經歷「兩個重大創傷」，拉斯金唯一的兒子托馬斯(Thomas Raskin)去年底因抑鬱症終結自己的生命，留下遺言「抑鬱症戰勝了我」，托馬斯年僅25歲，在家中排行老二，是拉斯金唯一的兒子。

拉斯金說，新書「不可思議」是「一部充滿愛的作品，記錄一個才華橫溢的年輕人與危機鬥爭的過程，如今他已經永遠離開我們」；此外，這本書也描繪了一個美麗國家正在面臨的危機，「我們正在極力守護這個國家的民主制度，」這部分將記錄拉斯金對國會暴亂的回憶和思考。

他回憶，剛經歷喪子之痛，情緒尚未平復的去年1月國會暴亂當天，他帶著女兒和女婿到國會山莊工作，沒想到卻經歷暴亂，女兒一度以為自己將喪失性命，拉斯金後來想到這些經歷時也難忍傷痛，甚至在領導眾議院彈劾監察團(impeachment managers)上的發言時哽咽流淚，他表示，那些日子不僅是他家庭最悲傷的幾天，更是美國經歷重大傷痛的日子。

拉斯金生於1962年，擁有俄羅斯及猶太裔血統，曾在美利堅大學(American University)法學院擔任憲法學教授逾25年，指導並創立政府與法學碩士(L.L.M.)，以及Marshall-Brennan憲法專業等教育資源，拉斯金2007年至2016年任馬州參議員，2017年至今任馬州國會眾議員，長年關注亞裔社區建設及教育議題，為大華府華裔社區所熟知。

今年馬州為紀念拉斯金的兒子托馬斯，大力呼籲社區多關注心理健康，避免輕生，更通過了以托馬斯命名的法案，完善馬州的心理健康資源。

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