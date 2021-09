經歷「兩大創傷」馬州國會議員拉斯金撰寫回憶錄

拉斯金(中)從去年底至今年初相繼經歷喪子之痛和國會暴亂,近日沉澱情緒和思考,預備明年1月出新書「不可思議」。(拉斯金家庭提供)

馬州 國會眾議員 拉斯金(Jamie Raskin)近日表示,經歷喪子之痛和國會暴亂後,沉澱了思緒和情感,他正著手撰寫回憶錄(memoir)-「不可思議:創傷、真相、美國 民主的考驗」(Unthinkable: Trauma, Truth, and the Trials of American Democracy),這本主要分享他對家庭和國家思考的新書,預計明年1月4日出版。

今年58歲的拉斯金,去年至今相繼經歷「兩個重大創傷」,拉斯金唯一的兒子托馬斯(Thomas Raskin)去年底因抑鬱症終結自己的生命,留下遺言「抑鬱症戰勝了我」,托馬斯年僅25歲,在家中排行老二,是拉斯金唯一的兒子。

拉斯金說,新書「不可思議」是「一部充滿愛的作品,記錄一個才華橫溢的年輕人與危機鬥爭的過程,如今他已經永遠離開我們」;此外,這本書也描繪了一個美麗國家正在面臨的危機,「我們正在極力守護這個國家的民主制度,」這部分將記錄拉斯金對國會暴亂的回憶和思考。

他回憶,剛經歷喪子之痛,情緒尚未平復的去年1月國會暴亂當天,他帶著女兒和女婿到國會山莊工作,沒想到卻經歷暴亂,女兒一度以為自己將喪失性命,拉斯金後來想到這些經歷時也難忍傷痛,甚至在領導眾議院彈劾監察團(impeachment managers)上的發言時哽咽流淚,他表示,那些日子不僅是他家庭最悲傷的幾天,更是美國經歷重大傷痛的日子。

拉斯金生於1962年,擁有俄羅斯及猶太裔血統,曾在美利堅大學(American University)法學院擔任憲法學教授逾25年,指導並創立政府與法學碩士(L.L.M.),以及Marshall-Brennan憲法專業等教育資源,拉斯金2007年至2016年任馬州參議員,2017年至今任馬州國會眾議員,長年關注亞裔社區建設及教育議題,為大華府華裔社區所熟知。

今年馬州為紀念拉斯金的兒子托馬斯,大力呼籲社區多關注心理健康,避免輕生,更通過了以托馬斯命名的法案,完善馬州的心理健康資源。