我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

全美工作最勤奮州 維州第8 馬州第11

記者張筠／維州報導
維州和馬州分別在2021年「全美工作最勤奮州」排行榜中，居第八和第11名。（記者張筠 / 攝影）
維州和馬州分別在2021年「全美工作最勤奮州」排行榜中，居第八和第11名。（記者張筠 / 攝影）

理財網站WalletHub近日公布2021年「全美工作最勤奮州」排行榜，維州排名第八，馬州排第11名，評分包含多個單項，其中馬州居民人均志願服務時間在全國高居第四，屬於工作休閒平衡較好的地區；該排行榜不包括華盛頓特區。

WalletHub引用「世界經濟論壇」(World Economic Forum)的最新數據，2021年美國人平均工作1767小時，比德國人多435小時，但比墨西哥人少357小時；該網站也進一步評估全美各州民眾的勤奮狀態，衡量指標包括能直接反映工作狀態的周工作時數、就業率、學歷等，其他間接反映工作生態的因素包括通勤時間、兼職情況、參與志願服務的時間、休閒時間等。

該排行榜顯示，阿拉斯加(Alaska)是全美最勤奮州，民眾每周工作時間排名全國第一，每天花在休閒娛樂的時間也最少，此外阿拉斯加18到24歲中無業遊民的比率在全美最低；新墨西哥(New Mexico)則在此排行榜中墊底。

大華府方面，維州在「全美工作最勤奮州」排行榜中位居第八，馬州第11名，其中馬州民眾花在志願服務的時間排全國第四，平均一周工作時數排名全國第21，身兼多職的民眾數量位居27名，州民注重勞逸結合。

研究顯示，往年多數美國民眾只使用約一半的年假，但在新冠疫情期間，美國民眾放棄的假期比平時更多，原因包括害怕失業、擔心工作進度落後、擔憂請假會影響團隊工作等。

2021年「全美工作最勤奮州」排行榜的第一到十名依次為，阿拉斯加、北達科他州、內布拉斯加州、南達科他州、德州、懷俄明州、奧克拉荷馬州、維州、新罕布夏州、堪薩斯州。

工作 奧克拉荷馬州 美國

上一則

芝城新詐騙 誘用戶Zelle轉帳竊匯款

下一則

杜佩琪醫療集團遭駭 60萬病患個資恐外洩

延伸閱讀

維州疫後首次標準化考試 通過率下滑

維州疫後首次標準化考試 通過率下滑
公校防疫 馬州空調升級、華府更新空氣過濾器

公校防疫 馬州空調升級、華府更新空氣過濾器
維州認司法不公 被控強暴白人女子處死7非裔獲特赦

維州認司法不公 被控強暴白人女子處死7非裔獲特赦
勞郡公校停職教師案違憲 拒按學生意願稱性別屬言論自由

勞郡公校停職教師案違憲 拒按學生意願稱性別屬言論自由
老師拒依學生意願稱「他／她」遭停職 州最高院裁定公校違憲

老師拒依學生意願稱「他／她」遭停職 州最高院裁定公校違憲

熱門新聞

反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

2021-08-29 20:32
億萬富豪鮑爾森看好房市，但看衰比特幣。(John Paulson臉書)

預測虛擬貨幣會跌到0 億萬富翁鮑爾森看好房市

2021-08-31 17:30
CDC最新報告顯示，伊州6月下旬的一場教會夏令營與會議活動，造成180人感染新冠病毒，其中22人完全接種。(pexels)

CDC：伊州教會夏令營爆感染 180人確診 22人完全接種

2021-08-31 14:55
提法妮雪利檢東西回家，像挖到寶。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)

叛逆媽養活四兒只靠拾荒 秘訣好簡單 網路吸粉200萬

2021-08-30 18:36
休士頓Tilley和Outhouse夫妻遭房東驅逐，家具被扔到外面。（休士頓公共媒體）

房東拒收補償金強行逐客 年輕夫妻慘與幼女分離

2021-08-31 18:50
在美完全接種的奈特夫婦，卻在希臘被隔離，感到無奈。(ABC8)

他們47周年遊輪婚慶 困希臘兩度隔離自嘲在監獄度過

2021-08-29 19:53

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情