全美工作最勤奮州 維州第8 馬州第11

維州和馬州分別在2021年「全美工作最勤奮州」排行榜中，居第八和第11名。（記者張筠 / 攝影）

理財網站WalletHub近日公布2021年「全美工作 最勤奮州」排行榜，維州排名第八，馬州排第11名，評分包含多個單項，其中馬州居民人均志願服務時間在全國高居第四，屬於工作休閒平衡較好的地區；該排行榜不包括華盛頓特區。

WalletHub引用「世界經濟論壇」(World Economic Forum)的最新數據，2021年美國 人平均工作1767小時，比德國人多435小時，但比墨西哥人少357小時；該網站也進一步評估全美各州民眾的勤奮狀態，衡量指標包括能直接反映工作狀態的周工作時數、就業率、學歷等，其他間接反映工作生態的因素包括通勤時間、兼職情況、參與志願服務的時間、休閒時間等。

該排行榜顯示，阿拉斯加(Alaska)是全美最勤奮州，民眾每周工作時間排名全國第一，每天花在休閒娛樂的時間也最少，此外阿拉斯加18到24歲中無業遊民的比率在全美最低；新墨西哥(New Mexico)則在此排行榜中墊底。

大華府方面，維州在「全美工作最勤奮州」排行榜中位居第八，馬州第11名，其中馬州民眾花在志願服務的時間排全國第四，平均一周工作時數排名全國第21，身兼多職的民眾數量位居27名，州民注重勞逸結合。

研究顯示，往年多數美國民眾只使用約一半的年假，但在新冠疫情期間，美國民眾放棄的假期比平時更多，原因包括害怕失業、擔心工作進度落後、擔憂請假會影響團隊工作等。

2021年「全美工作最勤奮州」排行榜的第一到十名依次為，阿拉斯加、北達科他州、內布拉斯加州、南達科他州、德州、懷俄明州、奧克拉荷馬州 、維州、新罕布夏州、堪薩斯州。