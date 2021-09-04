FBI報告：馬州2020年仇恨犯罪翻倍 州府指數據過於片面

馬州許多郡市族裔多元，近幾年仇恨犯罪增加。（記者張筠 / 攝影）

聯邦調查局(FBI)近日發布的一項報告指出，馬州 2020年仇恨犯罪 比2019年增加超過一倍，但馬州政府對此表示，向聯邦匯報仇恨犯罪的地方執法機構十分有限，雖然2020年馬州仇恨犯罪整體的確增長，但聯邦政府 掌握的情況過於片面，該州仇恨犯罪實際增幅並未如FBI報告的嚴重。

根據聯邦調查局數據，在2020年前，馬州的仇恨犯罪持續下降，但2019至2020年，仇恨犯罪從19起增至40起，漲幅約110%，案件多與族裔相關，包括針對非裔、亞裔等少數族裔的攻擊案件；全美仇恨犯罪數量也在2020年達到十年內的高峰，共有7759起，此外還有大量案件未列入紀錄。

聯邦統計馬州仇恨犯罪大幅增加，但州府紀錄卻與聯邦政府數據有所差距，主要原因是並非所有地方執法機構每年都向聯邦匯報仇恨案件；馬州法律規定，全州153個警察機構和消防部門，必須向州警匯報仇恨犯罪數據，但聯邦政府卻未要求，因此聯邦掌握的數據缺乏連貫性且較為片面。

例如聯邦數據顯示2019年馬州共有19起仇恨犯罪，2020年增至40起，但2019年、2020年馬州分別僅有10個與14個地方執法機構向聯邦政府匯報仇恨犯罪，另外有大量案件未被記錄或證實；根據馬州州警的「2019仇恨偏見報告」(2019 Hate Bias Report)，2019年馬州有385起仇恨犯罪，其中哈維郡(Howard County)就記錄了49起仇恨犯罪；馬州州警記錄的2020年仇恨犯罪數據，將於10月1日公布。

今年以前，全美各地的執法機構可通過「統一犯罪報告」計畫(UCR Program)向聯邦調查局提交犯罪數據，但該計畫為自願參加，而今年拜登總統簽署「新冠仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crimes Act)，向地方執法機構提供打擊仇恨犯罪的補助，並開通「國家案件報告系統」(National Incident-Based Reporting System)以取代UCR計畫，讓聯邦調查局能更精確掌握各地犯罪情況。