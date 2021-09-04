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費郡已接種且無症狀學生 7日起免隔離

記者張筠／維州報導
費郡公校完全接種且無症狀的學生，只要提交證明，9月7日起可直接返校。（費郡公校提供）
費郡公校完全接種且無症狀的學生，只要提交證明，9月7日起可直接返校。（費郡公校提供）

為加速恢復實體課，讓更多學生返校，維州最大的費郡公校(FCPS)日前宣布，9月7日起完全接種新冠疫苗且無症狀的學生，只要向校方提交接種疫苗卡，並完成相關的新冠症狀問卷，證明無傳染風險，即可直接返校上課，不需隔離。

此前費郡公校的部分學生因接種新冠疫苗後，新冠檢測結果呈陽性，被要求隔離觀察，許多家長擔憂這會影響學生課業，也耽誤返校進度，因此向學校表達不滿。

公校官員與費郡衛生局(Health Department)商討決定更新防疫規定，從勞工節(Labor Day)假期結束起，家長或監護人可向費郡衛生局提交學生的接種證明，並完成一份健康問卷，確認學生沒有新冠症狀。

然後由衛生局審核通過後將給家長發送確認信，家長只要將該郵件提交給公校，學生即可直接返校；沒有收到衛生局確認郵件的學生仍須隔離，暫不能回教室上實體課。

費郡公校官員波伊德(Michelle Boyd)表示，此前要求隔離陽性檢測學生的規定，是要防止疫情擴散，但新規將加速恢復實體課，讓健康的學生返校，參與課外活動，同時也確保校方密切追蹤潛在病例，進行接觸者追蹤(contact tracing)，篩查無症狀患者。

公校 疫苗 檢測

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