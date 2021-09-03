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國民黨主席選舉 駐美京分部走訪華府周邊籲理性投票

【馬州訊】
中坐者為劉金萍手執黨主席選票，前排左一為陳惠青。（陳惠青提供）
中坐者為劉金萍手執黨主席選票，前排左一為陳惠青。（陳惠青提供）

中國國民黨黨主席選舉將於25日舉行，國民黨駐美京分部常委陳惠青8月31日與華府台灣同鄉聯誼會會長劉金萍等七人，走訪華府鄰近城市，呼籲藍營團結一心，對正在進行的黨主席選舉理性投票。

在維州斯塔福德郡(Stfford County)經營KOBE日本壽司餐廳的史東啟、宋曉雲夫婦，以及在同一地區開Mel-Ting 瑞士火鍋店的譚偉、李忠貞夫婦，因同有台灣眷村成長背景，又在同一地區開業而結識成為摯交，而史東啟又與台聯會的財務長王祥雲有同窗之誼，因此拜會過程氣氛熱絡。

陳惠青提及國民黨在大華府地區除了駐美京分部還有學人學生分部、中山分部、巴的摩分部等四個分部，中國國民黨正在改選黨主席，分由江啟臣、卓伯源、張亞中、朱立倫等四選一，四個分部均收到選票，選民最慢須在24日前讓台北中央黨部收到郵件。

中國國民黨駐美京分部周前甫開過線上委員會，會中討論近期的黨主席選舉及全國第21次代表大會的各級黨部黨代表選舉。陳惠青表示，設籍在美京分部的黨員平均年齡偏高，且不少資深黨員凋零，希望失聯黨員能歸隊，同為國民黨再獻心力、贏回執政造福人民。

新人入黨，失聯黨員歸隊，國民黨黨主席黨代表選舉相關諮詢可致電美京分部常委陳惠青(202)255-8666，或書記楊再生(301)922-8266，若蒙襄贊黨務基金開具支票請寫明KMT，並投郵：KMT P.O.BOX 60722 Potomac, MD 20859。

國民黨 中國 華府

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