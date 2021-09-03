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公校防疫 馬州空調升級、華府更新空氣過濾器

記者張筠／馬州報導
華府家長自發籌款為公校更新空氣過濾器，目前已籌集近5000元，為華府公校更換或添置了24台空氣過濾器。（柯爾帕提供）
華府家長自發籌款為公校更新空氣過濾器，目前已籌集近5000元，為華府公校更換或添置了24台空氣過濾器。（柯爾帕提供）

馬州公校已經開學，州長霍根(Larry Hogan)近日要求州教育總監，評估並匯總各公校系統的空調設備，讓州府能善用逾30億元的公校防疫資金，強化校園安全；華府近日也有許多家長，因擔憂公校空氣狀況而自發籌款，替學校更新空氣過濾器並添置電風扇。

霍根要求馬州公校教育總監和和學校建設機構委員會(Interagency Commission on School Construction)統計各公校通風系統和空氣過濾設備的情況，以妥善分配逾30億元的聯邦教育補貼，包括升級空調、空氣過濾器等防疫設備。

霍根表示，雖然聯邦和州府提供大量補助，仍有許多學校未裝空調，教育官員也不清楚公校最急迫的需求，例如近日巴爾的摩有31所學校因天氣炎熱，校內卻無空調設備或空調故障，只能提早讓學生放學，影響課業，也存在安全隱患；州府數據顯示，巴爾的摩市的76所公校仍有21所無空調。

缺乏空調設備向來是公校在夏季面臨的挑戰，但疫情更致困難重重；因擔憂公校空氣過濾器的質量，華府部分家長近日自發籌款，打算更新空調，並為教師添置口罩等個人防疫物資，加強保護實體課的安全。

華府家長柯爾帕(Peter Krupa)說，部分公校教師連口罩、手套、消毒液等個人防疫物資都沒有，健康面臨很大威脅，家長們也不放心孩子在如此環境進行實體課；令家長更憂心的是，部分學校的HEPA空氣濾網長年未更換，無法過濾灰塵、病毒及其他有害物質。

負責管理教學樓的市府總務局(Department of General Services)表示，近期已給部分學校添置臨時空調，或加裝窗戶確保通風；柯爾帕等家長們目前已籌集近5000元，協助華府公校更換或添置了24個空氣過濾器和電風扇。募款通道：bit.ly/3mWJaUJ。

公校 教育總監 防疫

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