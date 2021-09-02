北維勞郡公校高中生 體育活動須打疫苗

繼費郡公校 之後，北維州勞登郡(Loudoun)公校系統本周也宣布防疫新規，從11月8日開始，參與本學年冬、春季高中體育項目的學生，必須接種新冠疫苗 。

勞登郡公校表示，11月8日開始，所有參與今年冬季和明年春季體育項目的高中生，以及參加非當季各項運動訓練的高中生，必須提供接種證明，但從事美式足球、啦啦隊、越野賽(cross-country)、排球和高爾夫球的學生，不受此次疫苗強制規定影響。

學生若因宗教或健康原因無法接種，需每周向校方提供新冠檢測 陰性報告，若可能接觸了病毒，則需在返校參與運動之前再做檢測；拒絕提供接種證明，又不願每周做檢測的學生，將無法參加學校的體育隊或相關活動。

勞登郡公校總監齊格勒(Scott A. Ziegler)表示，此次對參與體育項目的學生採取強制打疫苗的做法，彰顯公校系統對保障每個人安全的重視，儘管這對某些家庭可能是艱難決定，但為了限制疫情擾亂學習環境、確保學生能繼續面對面教學、參與體育活動，有必要採取該措施。

維州兩大公校系統費郡公校、勞登郡公校本周先後對參與體育項目的高中生採取強制疫苗令，這在全美尚屬少見；費郡和勞登郡公校本學年均已恢復每周五天的實體上課，且要求教職員要麼打疫苗，否則必須每周接受檢測。