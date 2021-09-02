人力不足 維州亞市消防工會要求加薪增員

維州亞歷山卓市消防工會致信市府，要求增加資助，補充應急和醫療資源，增聘消防員。（記者張筠 ╱攝影）

新冠疫情 導致許多必要行業人手短缺，維州 亞歷山卓市(Alexandria)消防工會近日致信市府，要求增加資助，補充應急和醫療資源，增聘消防員；市府8月31日發聲明回應，市府已關注到消防局人力不足的問題，將更新人員配置，制定更靈活的輪班計畫。

消防工會8月30日致信亞歷山卓市長及市議會，抱怨市府對消防局長期管理不善且資金不足，「(市府)沒給應急人員足夠且妥善的支持，近期甚至計畫減少緊急服務，恐將威脅到民眾和商家的安全。」

消防工會要求市府增聘70名消防隊員，並提高薪資，充分資助消防局，優化待遇以避免人員流失；該工會表示，目前亞歷山卓市的消防人員待遇不如維州喬治國王郡(King George County)。

消防工會表示，由於消防局人力嚴重短缺，部分救護車和消防車缺少「高級生命急救」(Advanced Life Support)專員，這些專員主要負責管理藥物、呼吸設備、監測心臟及其他生命體徵。

負責極端救援的「重型救援隊」(Heavy Rescue Squad)也因人手不足解散，該團隊原負責快速水上救援、車輛解救、確保建築施工等地區的安全，以及其他部門的設備供應等，現在有限的消防局人力還要支援亞歷山卓市的大量工程建設，預防洪水 ，高速路段的維護，等於占用了應急資源，甚至會導致整個消防局關閉，對市民健康和社區安全不利。

市府回應稱，已關注到亞歷山卓市消防局人力不足的問題，計畫學習相鄰郡市，建立動態人員配置，根據消防員和醫護人力設計輪班計畫；這意味著負責前台及文書工作的人員可能被轉移到不同的消防站、延長加班時間、統整緊急電話服務，市府也開始安排2021年的秋季至2022年的招募培訓，計畫招募60人。