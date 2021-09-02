我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

911事件20周年 布希吐心聲：攻打阿富汗是保護美國人

人力不足 維州亞市消防工會要求加薪增員

記者張筠╱維州報導
維州亞歷山卓市消防工會致信市府，要求增加資助，補充應急和醫療資源，增聘消防員。（記者張筠 ╱攝影）
維州亞歷山卓市消防工會致信市府，要求增加資助，補充應急和醫療資源，增聘消防員。（記者張筠 ╱攝影）

新冠疫情導致許多必要行業人手短缺，維州亞歷山卓市(Alexandria)消防工會近日致信市府，要求增加資助，補充應急和醫療資源，增聘消防員；市府8月31日發聲明回應，市府已關注到消防局人力不足的問題，將更新人員配置，制定更靈活的輪班計畫。

消防工會8月30日致信亞歷山卓市長及市議會，抱怨市府對消防局長期管理不善且資金不足，「(市府)沒給應急人員足夠且妥善的支持，近期甚至計畫減少緊急服務，恐將威脅到民眾和商家的安全。」

消防工會要求市府增聘70名消防隊員，並提高薪資，充分資助消防局，優化待遇以避免人員流失；該工會表示，目前亞歷山卓市的消防人員待遇不如維州喬治國王郡(King George County)。

消防工會表示，由於消防局人力嚴重短缺，部分救護車和消防車缺少「高級生命急救」(Advanced Life Support)專員，這些專員主要負責管理藥物、呼吸設備、監測心臟及其他生命體徵。

負責極端救援的「重型救援隊」(Heavy Rescue Squad)也因人手不足解散，該團隊原負責快速水上救援、車輛解救、確保建築施工等地區的安全，以及其他部門的設備供應等，現在有限的消防局人力還要支援亞歷山卓市的大量工程建設，預防洪水，高速路段的維護，等於占用了應急資源，甚至會導致整個消防局關閉，對市民健康和社區安全不利。

市府回應稱，已關注到亞歷山卓市消防局人力不足的問題，計畫學習相鄰郡市，建立動態人員配置，根據消防員和醫護人力設計輪班計畫；這意味著負責前台及文書工作的人員可能被轉移到不同的消防站、延長加班時間、統整緊急電話服務，市府也開始安排2021年的秋季至2022年的招募培訓，計畫招募60人。

維州 洪水 疫情

上一則

關閉年餘 華府國家兒童博物館今起重開

下一則

新州中校協會 辦祭孔佾舞及儒學養成課程訓練營

延伸閱讀

維州認司法不公 被控強暴白人女子處死7非裔獲特赦

維州認司法不公 被控強暴白人女子處死7非裔獲特赦
勞郡公校停職教師案違憲 拒按學生意願稱性別屬言論自由

勞郡公校停職教師案違憲 拒按學生意願稱性別屬言論自由
老師拒依學生意願稱「他／她」遭停職 州最高院裁定公校違憲

老師拒依學生意願稱「他／她」遭停職 州最高院裁定公校違憲
維州費郡公校新規 參與體育項目須接種

維州費郡公校新規 參與體育項目須接種
紐約市校車司機短缺 教育局：不擔心

紐約市校車司機短缺 教育局：不擔心

熱門新聞

反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

2021-08-29 20:32
CDC最新報告顯示，伊州6月下旬的一場教會夏令營與會議活動，造成180人感染新冠病毒，其中22人完全接種。(pexels)

CDC：伊州教會夏令營爆感染 180人確診 22人完全接種

2021-08-31 14:55
伊維菌素已用在數千名新冠病患身上。(ABC)

藥食局反對此藥 數千新冠已用 醫師: 原本都快死了

2021-08-26 21:40
億萬富豪鮑爾森看好房市，但看衰比特幣。(John Paulson臉書)

預測虛擬貨幣會跌到0 億萬富翁鮑爾森看好房市

2021-08-31 17:30
提法妮雪利檢東西回家，像挖到寶。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)

叛逆媽養活四兒只靠拾荒 秘訣好簡單 網路吸粉200萬

2021-08-30 18:36
休士頓Tilley和Outhouse夫妻遭房東驅逐，家具被扔到外面。（休士頓公共媒體）

房東拒收補償金強行逐客 年輕夫妻慘與幼女分離

2021-08-31 18:50

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎