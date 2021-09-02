關閉年餘 華府國家兒童博物館今起重開

國家兒童博物館在疫情前僅開放了18天，如今重開有助於孩子們從疫情生活走出來。（博物館提供）

因新冠疫情 關閉逾18個月後，華府國家兒童博物館 (National Children's Museum)2日(今)重開，每周四至周日分上下午兩個時段開放，館內包括多種適合兒童探索及學習的項目，有助滿足孩子的社交娛樂和情感需求，兩歲以上民眾進館須戴口罩 。

國家兒童博物館位於白宮和國會之間，內有多種適合兒童探索的設施，例如三層樓高的攀岩及滑梯項目；國家兒童博物館1974年開放，原先座落於H街附近，約30年後在2015年搬遷至賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Ave)，去年才以嶄新面貌於公眾見面，但僅開放了18天就因疫情而關閉，閉館期間該博物館也增添了許多項目，例如音樂舞蹈設備、駐館藝術家計畫、禮品店等。

博物館主席鮑爾(Crystal Bowyer)表示，去年開幕不久就受疫情影響，如今恢復開放，相信各類活動能幫助兒童從去年的疫情生活中走出來，儘快適應實體教學並培養社交能力，在教育、文娛方面都具有良好意義。

為確保防疫安全，國家兒童博物館要求兩歲以上的所有民眾戴口罩，職員須完全接種新冠疫苗，每天的訪客數量也有限制，博物館營業時間為每周四至周日，每天分兩個時段開放，上午9時30分至中午12時30分，下午1時30分至4時30分，門票每人(一歲以上)15.95元，購票：bit.ly/3jy7j20。