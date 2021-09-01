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華府捷運局未檢測駕駛員健康 導致數次撞車、脫軌

記者羅曉媛／華盛頓報導
華盛頓地鐵安全委員會的審計報告發現地鐵存在多項安全問題。(記者羅曉媛/攝影)
華盛頓地鐵安全委員會的審計報告發現地鐵存在多項安全問題。(記者羅曉媛/攝影)

華盛頓地鐵安全委員會(Washington Metrorail Safety Commission)31日發布安全審計報告指出，華府捷運局在與健康相關的檢查、列車駕駛員排班等方面處理不當，未能適當保護員工及乘客安全，並說捷運局需要設立標準化流程，對涉及安全事故或違規的列車員，進行是否嗑藥、飲酒的檢查。

該報告長達44頁，其中審查了捷運局監測列車員疲勞狀況、身體機能損傷，以及是否能確保列車員狀態達到駕車標準等方面的能力。

報告發現，捷運局不僅缺乏標準化程序調查列車員是否飲酒或嗑藥，也未能確保所有列車員有足夠休息時間，或有足夠時間做身體檢查，並就糖尿病、睡眠呼吸中止症(sleep apnea)等健康問題接受治療，這些疾病均影響列車員駕駛地鐵。

報告指，正因捷運局缺乏統一規章和標準化記錄，才無法合理確保從事危險工作的員工、合約工免受身體機能受損的影響，是這些問題導致了華府地鐵數次發生撞車、脫軌等安全事件。

該報告表示，捷運局需在11個方面改進，以讓列車員能更好地勝任工作，同時提出多項建議，包括篩查合約工，以便他們符合健康身體條件標準等；安全委員會給捷運局30天時間處理報告發現的問題。

捷運局發言人簡尼塔(Ian Jannetta)說，捷運局將在看完審計報告之後，再對相關問題制定修正方案，目前暫不置評。

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