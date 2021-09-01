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大華府租金飆 需求明顯提高…空房率低於5%

記者張筠／華盛頓報導
今年初至今，大華府租金中位數增長了11%，主要因租房需求提升明顯，空房率已降至5%以下。（記者張筠 / 攝影）
今年初至今，大華府租金中位數增長了11%，主要因租房需求提升明顯，空房率已降至5%以下。（記者張筠 / 攝影）

華府近期租金飆升，年初至今租金中位數增長11%，主要因租房需求明顯提高，空房率已降至5%以下；租房研究員表示，大華府租金在疫情前後漲跌迅猛，原因在於華府屬於高價市場，且售房市場的供需也影響租房需求，許多潛在購房者為等待買房時機，延長租房時間，助長了租賃需求。

房源網站「Apartment List」的住房經濟研究員沙維提(Chris Salviati)表示，近期大華府的家庭數量(household)已高於疫情前的峰值，2020年大華府平均租金最多下跌15%，而今年1月至今，大華府租金中位數已漲11%，增長速度比疫情前更快。

沙維提表示，租金上漲迅速，主要是因住房需求增加，空房變得非常稀缺，目前大華府空房率已降至5%以下；Apartment List也調查了民眾搜索公寓及搬家計畫的數據，發現預定30天內搬家的民眾數量飆升，其中許多人希望在租金上漲前鎖定租約，因此加快簽約速度，房源也變得非常搶手。

沙維提說，近期大華府地區的租金之所以漲跌明顯，是因疫情前大華府的房價普遍較高，疫情爆發後則明顯下降，如今房市復甦，租金回升迅速，「此現象並非大華府獨有，很多高價市場(expensive markets)都有相同情形。」

根據Apartment List的數據，大華府目前在「全美平均房租最高都會區」位列第十，公寓有限，而隨著越來越多家庭爭搶，城市空房率接近歷史新低，導致租金不斷調漲，對租客也越來越挑剔(highly selective)。

推動租房需求增加的另一原因，是售房市場的房價上漲且待售數量減少，潛在購房者的租房時間因此延長，影響了租房市場的供需平衡。

華府 租金 疫情

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