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艾妲颶風過境大華府 洪水警報持續至2日

記者羅曉媛／華盛頓報導

艾妲颶風(Hurricane Ida)餘勢過境，大華府地區31日(周二)連番雷陣雨，維州州長諾譚(Ralph Northam)當日宣布該州進入緊急狀態，提醒公眾保持警覺，尤其在I-81和I-66公路沿線；大華府洪水警報從1日(周三)上午持續到2日(周四)上午，風速每小時25哩至40哩，部分地區可能斷電，氣象專家建議避免在1日和2日上午出行。

氣象專家瑞特(Matt Ritter)表示，由於本地近日來接連降雨，此次強降雨加劇洪水暴漲及洪澇威脅，「即便是乾旱時節，這類降雨已足夠成為問題，更何況本地降雨量已飽和，沒有額外空間承擔更多降雨。」

他說，短時間突降豪雨將導致小溪及附近道路水位升高，大河流的水位也可能上漲；從8月31日晚至9月1日，小溪和排水系統較差的道路面臨嚴重洪澇威脅，而從1日至2日，洪澇威脅又轉向更大的溪流與河水。

維州州長諾譚說，儘管本地有幸避開了颶風中心，但強降雨也會造成額外的洪水暴漲和危險狀況；華府已啟動了緊急作業中心，市長包瑟(Muriel Bowser)懇請市民認真防範艾妲颶風，密切留意天氣變化和氣象預警。

氣象預報指，周二午夜過後，局部降雨轉向穩定，到周三晚之前，都有持續降雨；大華府多數地區將至少降雨三吋，華府以西及馬州巴爾的摩地區可能降雨更多。

氣象專家貝爾(Chuck Bell)說，如果在周三和周四上午有出行計畫，儘量改到其他時間，以免趕上路況最糟的時候，「確保水槽(gutters)及雨水道都清理了，如果你的地下室有排水泵(sump pump)，確保運轉正常；如果大門可能被洪水滲入，則要在周圍放沙袋。」

華府 洪水 颶風

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