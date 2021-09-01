勞郡公校停職教師案違憲 拒按學生意願稱性別屬言論自由

維州最高法院本周裁定，克洛斯就跨性別學生發表意見的行為屬於言論自由的權益，下級法院判勞登郡公校違憲的裁決也有理有據。（Alliance Defending Freedom提供）

北維州 勞登郡(Loudoun)公校 體育教師克洛斯(Byron Tanner Cross)，日前因拒絕按學生自認的性別相稱，遭勞登郡公校停職，維州最高法院本周裁定，克洛斯的行為符合憲法對言論自由的規定，維州下級法院判公校違憲的裁決有理有據。

勞登郡公校教委5月就修改跨性別學生政策提案，要求教職員必須接受並使用學生選擇的性別認同 稱呼，但里斯堡小學(Leesburg Elementary School)體育教師克洛斯表示，該提案會對學生造成傷害，他說，自己因個人宗教信仰無法遵照上述規定，但遭勞登郡公校停職。

克洛斯不滿校方決定而提告，維州巡迴法院裁定公校作法違憲，應立即讓克洛斯復職，但勞登郡公校又向維州最高法院上訴，稱克洛斯公開發表意見的行為，對公校和眾多學生、家長造成「嚴重干擾」，公校稱教職員言論和宗教自由的權利，不應超越替學生打造良好學習、成長環境利益的範圍。

代表克洛斯的法律團隊Alliance Defending Freedom要求州最高法院駁回上訴，稱公校試圖迫使克洛斯放棄任何反對意見並將其停職的作法，違反憲法和維州法律。

維州最高法院30日對此裁定，維州巡迴法院要求克洛斯復職的決定有明確法律依據，克洛斯的行為也符合維州法律對言論自由的闡述，勞登郡公校錯誤限制了克洛斯發表公開評論的權利，公校也不得對教職員採取不利行為以報復他們在公開場合行使發言權。

維州最高法院表示，沒有證據顯示克洛斯與家長有任何互動困難，或無法履行其職責，公校不能以此為由將其停職。

勞登郡公校發言人對維州最高法院的裁決未發表任何回應。