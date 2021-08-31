調研：逾7成主管希望員工回公司上班

越來越多公司允許遠程與實體混合復工 ，讓人誤以為絕大多數公司都傾向並允許這類工作 模式，然而最新民調顯示，超過七成的受訪主管希望員工在防疫限制解除後，儘快返回辦公室上班，混合辦公只是應對疫情 的例外情況。

華府人事諮詢公司「Robert Half」調研了2800多名資深主管，發現大部分主管還是想要員工儘快回公司上班，占比71%，僅16%的主管表示，疫情結束後，會考慮允許員工混合辦公，12%表示願意給員工自行決定權。

但混合辦公模式也給主管帶來挑戰，22%表示溝通效率受影響，20%指難以監督員工是否做完工作，20%指難以測量工作量並防止過勞，20%表示難以認可成績，19%稱難以充分支持職業發展。

「Robert Half」的區域副總巴內特(Trey Barnette)表示，該調查結果令人意外的是，希望員工儘快實體復工的科技公司主管要比平均值稍高，達72%；公司越大，更可能允許員工採取混合辦公模式。

不過該公司的另一調研顯示，目前在家辦公的上班族中，有三分之一表示，若之後雇主要求回辦公室上班，就會換工作；巴內特說，該趨勢值得雇主留意，但也不是一刀切，沒有適用所有公司的完美方案，公司應了解員工的想法，以及不願意實體復工的理由。

他也提醒員工，儘管有很多人寧願辭職也不願回辦公室上班，但員工不該用此理由「威脅」雇主，這只會給職場帶來更多不確定。