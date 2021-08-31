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大華府逾20萬學生開學 家長喜憂參半

記者羅曉媛／馬州報導
蒙郡公校學生返校上課。(蒙郡公校提供)
蒙郡公校學生返校上課。(蒙郡公校提供)

馬州蒙郡、維州阿靈頓郡及華府公校系統30日開學，逾20萬學生在疫情近18個月以來，首次全面返校、一周五天實體上課，並由校車接送上下學；學校教職員需接種新冠疫苗或每周做新冠檢測，但因12歲以下的學童尚且無法打疫苗，許多家長也擔心子女感染Delta變種病毒。

華府公校系統及特許學校的絕大多數學生30日返校開始新學期，在華府公校的5萬2000名學生中，只有100多人因健康原因繼續在家上網課。

在此同時，Delta變種病毒確診持續增加，越來越多的家長和市議員呼籲華府市長包瑟(Muriel E. Bowser)及公校系統教育總監菲瑞彼(Lewis Ferebee)，允許更多家庭選擇遠程上課，還有家長發起請願，要求學校採取更嚴格的防疫措施，指校方為了迎接所有學生返校上課，執行保持社交距離等防疫措施都未如去年嚴格。

菲瑞彼30日表示，他將和發起網課請願的家長會面商討後續事宜，但「我們也有許多家庭回歸校園、參加活動，這些家庭已做好返校上課的準備了。」他並說，公校系統將繼續防疫、預防病毒傳播，若發現確診，將立即通知社區。

華府公校系統要求所有師生教職員戴口罩，教職員還需在9月19日之前提供接種證明，不然就每周檢測，公校系統也將隨機檢測10%至20%的學生群體，協助判定校內傳染率。

馬州最大的公校系統蒙郡公校，今年預計有近16萬學生入學，另有近3000名學生參與公校系統的網課項目Virtual Academy；當地教師工會「蒙郡教育協會」主席詹妮弗‧馬丁(Jennifer Martin)說，老師們都忙著為新學年做準備，「他們很欣慰又能與孩子們面對面教學。」

不過在開學前夕，詢問遠程上課的家長也變多，有家長希望學校對檢測學生有更完善的計畫，也有人指校方應重視午餐或戶外等學生可摘下口罩時的染疫風險。

蒙郡家長教師協會委員會(MCCPTA)主席辛西雅‧西蒙森(Cynthia Simonson)說，家中有幼童的家長，無人不在關注疫情數字、兒童確診情況以及變種病毒發展，並自問「我做的對嗎？」

蒙郡公校也要求師生教職員戴口罩，教職員還需提供接種證明或每周檢測，目前該公校系統的1萬7000名教職員報告了接種狀態，其中逾九成已接種。

公校 檢測 華府

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