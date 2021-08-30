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高中生參與冬春季體育活動 維州費郡公校要求打疫苗

記者羅曉媛／維州報導
維州最大公校系統的費郡公校(FCPS)30日宣布防疫新規，將從11月8日起，參與本學年冬、春季高中體育項目的學生，必須接種新冠疫苗，這也是全美首個強制學生打疫苗的公校系統。(美聯社)
維州最大公校系統的費郡公校(FCPS)30日宣布防疫新規，將從11月8日起，參與本學年冬、春季高中體育項目的學生，必須接種新冠疫苗，這也是全美首個強制學生打疫苗的公校系統。(美聯社)

維州最大公校系統的費郡公校(FCPS)30日宣布防疫新規，將從11月8日起，參與本學年冬、春季高中體育項目的學生，必須接種新冠疫苗，這也是全美首個強制學生打疫苗的公校系統。

FCPS表示，從11月8日開始，凡參與2021至2022學年維州高中聯盟(Virginia High School League)冬季和春季體育項目的學生，必須提供接種證明，其中包括籃球、體操、啦啦隊、室內外田徑、游泳、潛水、摔跤、棒球、長曲棍球(lacrosse)、足球、壘球、網球等。

此規定也適用於需要體格檢查(physical)的所有活動，例如舞蹈隊、重踏舞隊(step team)，以及非當季(out-of-season)訓練或鍛煉等；若因宗教或健康原因無法打疫苗，FCPS可豁免，具體規定另再公布。

學區總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)說，打疫苗是緩解新冠傳播、最小化教學中斷的關鍵，而導致高中生暫停教學的一大原因，就是在體育活動中接觸了病毒，「儘管我們知道這對許多家庭而言是個艱難決定，但為了減少停課，這是必須做的。」

根據FCPS的最新數據，12歲至15歲學生有62.6%已完全接種，76.1%打了一劑；15歲至17歲學生有74.9%完全接種，88.2%打了一劑。

疫苗 公校 維州

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